جريليش وسانشو وغيرهما .. بين فقاعات مضخمة ومواهب مظلومة !

التساؤلات تتصاعد حول جودة الثنائي

صفقات ضخمة وأرقام فلكية نسمعها دائمًا، عندما تظهر أسماء اللاعبين الإنجليز في سوق الانتقالات، ولكن كيف تأتي المحصلة؟

جاك جريليش انضم إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي 117 مليون يورو.

جادون سانشو كذلك من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو، والمخاوف مستمرة نحو تكرار السيناريو المعتاد.

هل فعلًا المواهب الإنجليزية مضخمة؟ أم الحالتان الماضيتان مجرد استثناء لا يمكن تعميمه؟

نماذج من الماضي

التاريخ ربما لا يأتي في صالح سانشو وجريليش، لأن الماضي شهد تواجد بعض المواهب المزيفة لدى الأندية الإنجليزية، التي صاحبتها ضجة كبرى دون أي مردود يتماشى مع هذه الضجة.

لاعبون مثل ثيو والكوت، آرون لينون، جوي بارتون، جو هارت وفيل جونز وأندروس تاوسيند وغيرهم من النماذج التي خرجت وسط توقعات ضخمة دون أن تحقق أي شيء.

وهو ما يشير بأصابع الاتهام نحو التناول الإعلامي وتعامله مع اللاعبين الإنجليز والمبالغة في أغلب الأحيان مع قدرتهم، مقارنة بالمواهب الأخرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

الأمر يضع الكثير من الضغوط على بعض اللاعبين، وربما يجعل البعض الآخر منهم يشعر كأنه حقق كل شيء، رغم أنه لا يزال في بداية مسيرته.

والكوت تم إطلاق عليه لقب ميسي الإنجليزي، وفيل جونز كان موهبة استثنائية، والآن يقاتل مانشستر يونايتد للتخلص منه دون نتيجة إيجابية، من كان يتوقع حدوث ذلك قبل خروج كل منهما على الساحة؟

خطايا الأندية

الأندية الإنجليزية ربما تتحمل بعض الشيء المسؤولية تجاه ما يحدث للاعبين، وذلك بسبب المبالغ المرتفعة التي تطلبها للتخلي عنهم في بعض الأوقات.

هاري ماجواير على سبيل المثال مدافع جيد، ولكن انتقاله إلى مانشستر يونايتد بـ80 مليون جنيه استرليني وضع عليه العديد من الضغوط، وجعلته مطالبًا بتقديم ما هو يضاهي هذا المبلغ.

ليستر سيتي نفسه تذوق من نفس الكأس، عندما باع ماجواير للشياطين الحمر، وذهب إلى برايتون للتعاقد مع لويس دانك بدلًا منه، حيث طلب الأخير 50 مليون جنيه استرليني للتخلي عن اللاعب، وهو المبلغ الذي لا يستحقه دانك بكل تأكيد.

هناك أيضًا بن وايت المنضم حديثًا إلى آرسنال بـ50 مليون جنيه استرليني، القيمة التي لم يدفعها المدفعجية أبدًا في أي لاعب مدافع، ودفع يونايتد أقل منها بـ10 ملايين لضم المدافع الخبير رافاييل فاران من ريال مدريد.

القيمة التي انتقل بها وايت تجعله مطالبًا بنتيجة فورية، وإلا سيدخل في دوامة الانتقادات التي قد تجعله نسخة جديدة من فيل جونز.

مواهب حقيقية ولكن!

ربما النموذج الأكبر والأهم على المواهب الإنجليزية حاليًا هو المهاجم المميز هاري كين لاعب توتنهام، الذي فعل النادي الإنجليزي كل شيء في الصيف للحفاظ عليه.

توتنهام طلب حوالي 180 مليون جنيه استرليني من مانشستر سيتي مقابل التخلي عن كين، ودعونا نتخيل لو حدثت الصفقة، هل يظل كين كما هو الآن؟

الإجابة صعبة جدًا، خاصة وأن هناك جاك جريليش اللاعب الذي تألق وفعل كل شيء مع أستون فيلا وفشل في تكرار ذلك مع سيتي خلال بدايته.

كالفيرت ليوين أيضًا مهاجم إيفرتون المتألق الذي ربما نراه مع الكبار قريبًا، كالفين فيليبس نجم ليدز يونايتد، وديكلان رايس نجم وسط وست هام.

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كلها مواهب حقيقة ومميزة، ولكن ماذا يحدث لهم بعد الخروج من منطقة الراحة والذهاب إلى الضغوط بالانضمام إلى الكبار بصفقات ضخمة؟

بكل تأكيد لا يمكن لوم الأندية على طلب هذه المبالغ، لأن هناك من هو مستعد للدفع وأن هؤلاء اللاعبين مميزين بالفعل، ولذلك ستستمر هذه الدوامة بلا حل، وسيعتمد الأمر على اللاعب نفسه وتعامله مع هذه الضغوط.