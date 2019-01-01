جريس وسيسيه يعلنان تشكيلتي تونس والسنغال لنصف نهائي كأس الأمم

تعرف على تشكيلة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين السنغال وتونس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن كل من الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس وأليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغال تشكيلة مواجهة اليوم في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

جاءت تشكيلة المنتخب التونسي كالتالي:

في حراسة المرمى: معز حسن

في الدفاع: محمد دراجر، ياسين مرياح، ديلان براون، أسامة حدادي.

في الوسط: فرجاني ساسي، إلياس سخيري، أيمن بن محمد.

في الهجوم: وهبي الخزري، طه الخنيسي، يوسف المساكني.

فرجاني ساسي ✅

طه ياسين الخنيسي ✅

يوسف المساكني ✅

تشكيلة نسور قرطاج لمواجهة أسود التيرانجا 🇹🇳📋#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/kuouPxXFkR — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٩

أما تشكيلة المنتخب السنغالي فجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: جوميس

في الدفاع: كوليبالي، سابالي، جاساما، كوياتي

في الوسط: إدريسا جاي، نداي، سافيت، دياتا

في الهجوم: ماني، نيانج



وكان المنتخب السنغالي قد صعد لنصف نهائي كأس الأمم عقب التفوق على بنين بهدف نظيف في لقاء دور الـ ٨ بينما حقق الفريق التونسي الفوز على مدغشقر بثلاثية نظيفة.

جدير بالذكر أن القائز من مواجهة اليوم سيواجه الفائز من مواجهة الجزائر ونيجيريا في نصف النهائي الآخر الذي يقام اليوم أيضًا.