جريس: التراجع أقصانا من البطولة وأتمنى مساعدة السنغال

آلان جريس المدير الفني للمنتخب التونسي يؤكد أن التراجع أمام السنغال سبب الخسارة ويتمنى التوفيق لآليو سيسيه في المواجهة النهائية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب آلان جريس المدير الفني للمنتخب التونسي عن حزنه بسبب نتيجة مواجهة فريقه أمام السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا.

جاء هذا بحسب ما أكد جريس في تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي للمباراة، وأكد خلالها على تمنياته للسنغال بالتوفيق في المباراة النهائية.

يا شباب تونس كفيتم ووفيتم👏



أسود التيرانجا إلى النهائي الأغلى في القارة الإفريقية، إليكم أبرز ما جاء في هذه المباراة 👇#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/QsGZ1aYu2y — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٩

وقال جريس: "أداء الفريق كان على مستوى مباراة نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والمباراة شهدت حملت لنا مفاجآت عديدة وللأسف ودعنا البطولة".

وأضاف: "كنا نتمنى أن نستمر في البطولة وأن نكون في وضع أفضل من ذلك الذي ظهرنا عليه، لكن هذه هي كرة القدم وتراجعنا خلال المباراة كان أحد أسباب الخسارة".

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واختتم تصريحاته: "كنت أتمنى لو أستطيع مساعدة أليو سيسيه في تدريب السنغال، سأكون أول الداعمين له وللفريق في المباراة النهائية، أتمنى له النجاح من عميق قلبي".

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي كان قد فاز على نظيره التونسي بهدف نظيف جاء بشكل عكسي في الوقت الإضافي الأول عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.