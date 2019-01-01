جريزمان يعلن التمرد | يرفض العودة إَلى َأتلتيكو مدريد

تعرف على أحدث تطورات أزمة جريزمان

رفض أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، العودة إلى التدريبات غدًا، الأحد، استعدادًا للموسم الجديد.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس بنهاية الموسم الماضي ولكنّ مفاوضات انضمامه لبرشلونة فشلت.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ صاحب الـ 28 عامًا أعلن التمرد على أتلتيكو مديرد بعد تعقيد مسألة مغادرته النادي ولا يخطط للعودة.

وأوضحت أنّ اللاعب مستاء من الطريقة التي يتعامل بها وصيف الدوري الموسم الماضي وينتظر أن يدفع برشلونة الشرط الجزائي ويرحل عن الفريق.

وكانت إدارة أتلتيكو مدريد قد أصدرت بيانًا رسميًا يكشف رفضه التفاوض مع البلوجرانا حول رحيل جريزمان بسبب عدم الاحترام والاحترافية.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد تعاقد مع جواو فيليكس من بنفيكا مقابل 127 مليون يورو ومنحه القميص رقم 7 الخاص بجريزمان.