جريزمان يعادل رقم زيدان ويقترب من تخطي عمالقة فرنسا

فرصة كبيرة لاحتلال صدارة الهدافين التاريخيين للديوك

نجح أنطوان جريزمان مهاجم المنتخب الفرنسي، في دخول التاريخ مع بلاده، بعد المساهمة في الفوز على كرواتيا مساء اليوم الثلاثاء بدوري الأمم الأوروبية.

جريزمان سجل الهدف الأول لفرنسا، في المباراة التي جمعت الفريق مع كرواتيا وانتهت بفوز الديوك 4/2 في دور المجموعات من البطولة.

الهدف يجعل نجم برشلونة في المركز الخامس، بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا، ليعادل مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

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ويأتي ذلك بعدما رفع جريزمان رصيده من الأهداف إلى الرقم 31، حيث يبعده 3 أهداف فقط عن ديفيد تريزيجيه.

ويحتل المركز الأول بقائمة الهدافين بفرنسا على مدار تاريخها تييري هنري مهاجم آرسنال السابق بالتسجيل 51 مرة، ثم ميشيل بلاتيني 41 وأوليفييه جيرو 40.

ويمتلك جريزمان البالغ من العمر 29 سنة، فرصة كبيرة لتخطي كل هؤلاء، في حالة مواصلة مشواره مع فرنسا.

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وفي نفس المباراة أصبح إدواردو كامافينجا هو ثالث أصغر لاعب في تاريخ الديوك، حيث لعب وهو يبلغ من العمر 17 عاماً و9 أشهر و29 يوماً.

يذكر أن الفوز رفع رصيد فرنسا إلى 6 نقاط، لتحتل المركز الثاني في المجموعة A3 بدوري الأمم، بفارق الأهداف عن البرتغال صاحبة الصدارة.