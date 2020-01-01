جريزمان: نخشى غرابة اللعب دون جماهير وهذا هو الدوري الذي سأنهي مسيرتي به

أنطوان جريزمان نجم فريق برشلونة يوضح مستقبله في كرة القدم، ويؤكد أن اللعب دون جماهير سيتسبب في الكثير من الغرابة.

كشف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة عن أمله ألا يؤثر غياب الجماهير عن المباريات المقبلة في الدوري الإسباني على أداء الفريق.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها جريزمان عبر منصة "تويتش" وأكد خلالها أنه سيلعب دون جماهير للمرة الأولى في حياته، وأعرب عن قلقه من ذلك الموقف.

وقال جريزمان: "أول مباراة دون جماهير بالنسبة لي على الإطلاق ستكون ضد مايوركا، واللعب دونهم سيجعل الأمور أكثر غرابة".

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وأضاف: "صحيح أنني في الفترة الماضية أمضيت الكثير من الوقت مع عائلتي، لكنها الفترة الأطول التي توقفت فيها عن ممارسة كرة القدم".

وأكمل عن مستقبله: "أحلم بتحقيق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا رفقة برشلونة، هذا هو هدفي في الوقت الحالي لكن هناك المزيد من الأهداف".

وأردف: "في المستقبل أريد بكل شيء، وبعد ذلك أعود للفوز بكأس العالم في قطر، وربما بعد ذلك ألعب في الدوري الأمريكي، لا أعلم أي فريق لكنني سأحب أن أنهي مسيرتي هناك".

جدير بالذكر أن فريق برشلونة سيواجه نظيره ريال مايوركا على ملعب الأخير الأسبوع المقبل وهو على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد.