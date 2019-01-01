جريزمان: نحاول مساعدة الشباب ومستقبلي لم يحدد بعد

أنطوان جريزمان نجم هجوم منتخب فرنسا وأتلتيكو مدريد يؤكد أن تجربة بوليفيا الودية أفادت الفريق كثيرًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أنطوان جريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا على أهمية مباراة بوليفيا الودية التي خاضها الفريق مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة وأكد خلالها أن الفريق عليه التحضير بشكل جيد لتصيفات أمم أوروب المقبلة.

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(📸: IG\lagalaxy) pic.twitter.com/8EfqrsuTzK — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 3, 2019

وقال جريزمان: ""لقد كنا في حاجة لمثل تلك المباراة قبل الذهاب لتركيا، الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق هناك، ويجب أن نكون في أفضل حال".

وأضاف: "علينا أن نمر بأسبوع قوي من التحضيرات من أجل تلك المباراة، ومواجهة بوليفيا جيدة بالنسبة لنا ومفيدة بكل تأكيد".

وأكمل: "لقد وصلت للمباراة 70 مع المنتخب، لقد أصبحت عجوزًا، وهنا نحاول دومًا أن نساعد الشباب ونمنحهم الفرص، علينا أن نعمل بجدية من أجل الوصول لليورو".

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وعن مستقبله قال اللاعب الذي أعلن الرحيل عن أتلتيكو مدريد: "لا أعرف شيء حتى الآن لكن كل شيء سيكون أوضح بمرور الوقت".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد حقق الفوز على نظيره البوليفي بهدفين نظيفين مساء الأمس في مباراة ودية سجل جريزمان هدفها الثاني.