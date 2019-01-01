جريزمان: متحمس لأول كلاسيكو والجميع يخشى بنزيما

جريزمان متحمس للكلاسيكو وهذا هو رأيه في بنزيما

قال أنطوان جريزمان نجم نادي برشلونة إن المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد ستكون صعبة للغاية، وستكون ذات طابع خاص بالنسبة له.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب كامب نو مساء الغد من أجل مواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو المؤجل والذي سيرسم ملامح الدور الأول من الدوري الإسباني .

وقبل المباراة، قال جريزمان إنه طالما شاهد أجواء الكلاسيكو من بعيد وكانت تثيره كثيرًا، الأمر الذي يجعله متحمسًا للمشاركة في كلاسيكو الأرض للمرة الأولى كلاعب.

وأضاف: "لدي رغبة كبيرة في المشاركة غدًا وفي تقديم مباراة كبيرة، لدي الحماس كذلك وأشعر أنني سأقدم شيئًا كبيرًا، الجميع ينتظر هذه المباراة بعد أسابيع من التأجيل"

وتابع: "أريد أن أكون جزءًا من تاريخ برشلونة، أود أن أضع بصمتي في هذا النادي وهذا هو ما جئت من أجله إلى هنا، لدي الكثير من الطموحات والأحلام بهذا القميص"

وحول بنزيما قال: "إنه لاعب مميز، لقد لعبت معه وأعرفه جيدًا، لا يمكنك أن تأمنه خاصة في المباريات الكبيرة، حتى وإن مر بظروف صعبة فإنه قادر على الظهور والحسم"

وأكد: "في بعض الحالات يشككون في مستوى بنزيما، ولكنه في نهاية الموسم يسجل 15 أو 20 هدفًا على الأقل، هو يستطيع الرد بطريقته الخاصة وهذا ما يجعله خطيرًا دائمًا"

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ييذكر أن جريزمان كان قد انضم إلى الفريق الكتالوني خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو كقيمة للشرط الجزائي الموجود في عقده مع الروخيبلانكوس.