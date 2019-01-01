جريزمان: تناولت العشاء مع ميسي ولهذا وقع اختياري على برشلونة

الأنيق يبعث رسالة مطمئنة لعشاق برشلونة

بعث المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان رسالة مطمئنة لمشجعي برشلونة، مفادها باختصار شديد، أن علاقته بنجم الفريق ليونيل ميسي جيدة جدًا، عكس ما يتردد في الكثير من الصحف والمواقع الإسبانية.

وجاء الأنيق إلى "كامب نو" الصيف المنقضي، في صفقة ضخمة كلفت الخزينة الكاتالونية ما يزيد عن 100 مليون يورو، مع ذلك ما زال يكافح لاستعادة صورته التي رسمها لنفسه منذ أيامه الخوالي مع الهنود الحمر في "واندا متروبوليتانو".

وقال بطل العالم في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي "أعلم جيدًا أنني سأتعلم أشياء كثيرة في برشلونة، وأنا لاعب أحب التعلم باستمرار، وأود القول بأنني لم أغادر أتلتيكو مدربد لأفوز بدوري الأبطال".

وأضاف "لقد جئت إلى هنا لأتعلم أسلوبًا جديدًا وأحاول تطوير نفسي وتعلم أشياء أخرى على المستوى الشخصي، لهذا كان هدفي الذهاب إلى نادٍ يلعب بأسلوب مختلف، لأن أتلتيكو مدريد بإمكانه الفوز بدوري الأبطال والليجا في أي وقت".

وتابع عن بدايته البطيئة مع النادي "أحاول التعلم وفهم طريقة لعب زملائي، وهذه أشياء جديدة بالنسبة لي، لم أنسجم 100% مع لويس سواريز وميسي وعثمان ديمبيلي أو لاعبي الوسط أو الظهيرين، أحاول فهم الطريقة في أسرع وقت لأن الفريق يحتاجني".

وأكمل "في بعض الأحيان تكون الأمور صعبة، وعندما تكون في حوزتي الكرة فإنني افتقر إلى الثقة نوعًا ما، وأحاول التسديد على المرمى، لكني أثق أن الأمور ستكون أفضل مع الوقت".

وعن ميسي قال "ميسي لاعب لن نرى مثله في الـ40 سنة المقبلة، لا يمكننا سوى الاستمتاع بما يقدمه سواء بالنسبة لي كزميله في الفريق أو المشاهدين، لأنه يفعل أشياء لا تصدق، ومن دواعي سروري أن أراه يلعب وأنا بجانبه".

وختم "علاقتي بميسي سواريز؟ أنا إنسان خجول ومن الصعب أن أبدأ المحادثة مع الأشخاص، وأنا ولويس وليو نعرف بعضنا البعض، ولدينا عشاء معًا ونعرف أننا نستطيع أن نتطور أكثر مع الوقت".