جريزمان: تدريبات أتلتيكو مختلفة، ووضعت خطة الفوز على الأرجنتين في المونديال

أنطوان جريزمان نجم فريق برشلونة يتحدث عن فترته في أتلتيكو مدريد ومباراة منتخب بلاده الكبيرة أمام الأرجنتين في كأس العالم.

كشف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن تفاصيل بدايته الصعبة في برشلونة وكواليس من مواجهة منتخب بلاده بالأرجنتين في كأس العالم 2018.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جريزمان في برنامج "عالم فالدانو"، وتطرق خلالها للحديث عن قوة تدريبات أتلتيكو مدريد.

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وقال جريزمان: "قبل لقاء الأرجنتيني تحدثت مع ديدييه ديشان وأخبرته أنه علينا أن نلعب بطريقة 4-4-2 وأن نراقب ليونيل ميسي عن طريق كانتي، وقتها زملائي سخروا وضحكوا وقالوا لي لسنا في أتلتيكو مدريد".

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وأضاف: "في النهاية لعبنا بتلك الطريقة وحققنا الفوز على الأرجنتين وبعد ذلك حققنا كأس العالم".

وأردف عن أتلتيكو مدريد: "التدريبات هناك قوية للغاية تكاد تكون مثل المباريات، الكل هناك يصرخ بأكبر حماس ممكن من أجل تقديم كل شيء".

وأردف عن برشلونة: "بعد رفضي لأول مرة الصحافة والكل كانوا مستائين مني، وكنت أتفهم انزعاج الجميع حتى عائلتي، أرادوا أن أذهب لبرشلونة، لكنني لم أطلب السماح بالكلمات، أردت أن أفعل ذلك على أرض الملعب".

وأنهى تصريحاته عن بدايته المتذبذبة: "لقد تدربت مع ثلاث مدربين خلال عام ونصف وفي وسطهم كان هناك أزمة فيروس كورونا، أحتاج بعض الوقت بكل تأكيد للتأقلم بشكل أكبر".

حدير بالذكر أن جريزمان كان قد انضم لصفوف برشلونة في صيف 2019 قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.