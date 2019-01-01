باريس سان جيرمان يُنافس برشلونة على توقيع جريزمان

يبدو أن الصفقة لن تكون سهلة للبارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن أنتوني جريزمان يوم أمس رحيله عن أتلتيكو مدريد الصيف القادم، ومنذ تلك اللحظة اعتبرته العديد من وسائل الإعلام لاعبًا في برشلونة، لكن يبدو أن الأمر لن يكون بتلك السهولة.

جريزمان كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص البارسا الصيف الماضي، لكنه تراجع في النهاية مقررًا البقاء في العاصمة مدريد، ليتجه الفريق الكتالوني لشراء فيليبي كوتينيو من ليفربول في يناير 2018.

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اللاعب البرازيلي لم يظهر بالمستوى المتوقع خلال عام ونصف في ملعب كامب نو، لذا يتوقع الجميع رحيله خلال سوق الانتقالات القادم وتعويضه بجريزمان الذي يتضمه عقده مع أتلتيكو مدريد شرطًا جزائيًا بقيمة 120 مليون يورو.

صحيفة ليكيب الفرنسية أوضحت أن البارسا لن يكون وحيدًا في سباق التعاقد مع بطل العالم 2018 مع فرنسا، إذ يرغب باريس سان جيرمان في التعاقد معه ليُصبح المهاجم الأساسي بدلًا من إيدينسون كافاني الذي سيُطلب منه البحث عن نادٍ آخر.

الفريق الباريسي ومنذ خروجه الصادم من دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد ارتبط بالعديد من الأسماء لدعم صفوفه بهدف مطاردة جديدة الموسم القادم لدوري أبطال أوروبا، ويُعد جريزمان آخر تلك الأسماء خاصة أن الفريق لن يجد مشكلة في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، لكن العقبة الأساسية تتمثل في إقناع اللاعب بالأمر.