جريزمان المنحوس بكل الألوان .. هل شاهدت "Groundhog day"؟!

أنطوان جريزمان، ربما يكون الأكثر نحسًا بين جيله.

قبل 2018 كان الغالبية يعتبرون أنطوان جريزمان هو الخليفة الشرعي للهولندي أريين روبن فيما يتعلق بسوء الحظ والنحس وخسارة النهائيات.

لم يفك نحس روبن إلا نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة نهائي كأس العالم، كان الوضع معكوسًا بالنسبة لجريزمان الذي خسر نهائي الأبطال ليفوز بنهائي المونديال لاحقًا.

لماذا نتحدث عن سوء حظ جريزمان ونحسه والرجل قد عاد لناديه الذي شهد أفضل النجاحات له في مسيرته الكروية، لو كنت قد شاهدت الفيلم الأمريكي الشهير "Groundhog day" ستعلم ما الذي نتحدث عنه بالتحديد.

ما مر به جريزمان ويتكرر بشكل دائم يشبه بالتطابق ما حدث مع بطل الفيلم، لو كان اسم العمل السينمائي غير مألوف بالنسبة لك لربما تقترب لك الصورة لو قلنا أنه النسخة الأصلية من الفيلم المصري "ألف مبروك".

ضيف ثقيل في أتلتيكو مدريد

بالرغم من رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم جريزمان من صفوف ريال سوسييداد، رأى النجم الفرنسي أن مستقبله في أتلتيكو مدريد سيكون أفضل.

اللعب في صفوف بطل الليجا الذي اقتنص اللقب من ملعب كامب نو أمام جماهير برشلونة والذي فاز على الخصم ريال مدريد في نفس الموسم له مذاق خاص، بالأخص إذا كنت ستتفادى الصراع مع الـ MSN في وجود ميسي ونيمار وسواريز في برشلونة والـ BBC في ريال مدريد بوجود رونالدو وبنزيما وبيل.

لكن زيارة جريزمان الأولى لأتلتيكو مدريد خلال العام الأول لم تكن الأفضل للنجم الفرنسي، فاللاعب فشل في الحفاظ على لقب الدوري رفقة كتيبة دييجو سيميوني.

واضطر جريزمان أن يشاهد ليونيل ميسي ورفاقه يحققون اللقب من قلب ملعب فيسنتي كالديرون في الأمتار الأخيرة من عمر البطولة.

استمر جريزمان لخمس سنوات هناك في صفوف أتلتيكو مدريد ولم يحقق لقب الدوري الإسباني في أي مناسبة، وشاهد برشلونة يحققه في أربع مرات وريال مدريد في مرة.

أسوأ أرقام برشلونة في 13 عامًا

انتقل جريزمان لصفوف برشلونة بعد الكثير من المناوشات وأصبح أحد أغلى النجوم في تاريخ النادي الكتالوني بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.

نفس برشلونة الذي حقق اللقب أربع مرات في خمسة أعوام ارتدى فيها جريزمان قميص أتلتيكو مدريد لم يحقق اللقب لمدة عامين متتاليين بعد قدوم جريزمان.

خسر برشلونة أول لقب بعد قدوم جريزمان لصالح ريال مدريد والثاني كان لصالح أتلتيكو، الفريق السابق للنجم الفرنسي.

غياب برشلونة لمدة عامين متتاليين عن اللقب المحلي حدث للمرة الأولى منذ 13 عامًا في وجود جريزمان.

اختلاف عن آخر مرة وفرصة الرد

انضمام جريزمان لصفوف أتلتيكو مدريد هذه المرة مختلف عن المرة الأولى وعن ارتداء قميص برشلونة، بالرغم من تشابه بعض الظروف.

جريزمان يمر بالانتقال الثالث في مسيرته وهو ينتقل لفريق هو بطل الدوري المحلي الذي يلعب فيه، بعد لقب 2014 لأتلتيكو مدريد و2019 لبرشلونة.

لكن هذه المرة مختلفة بعض الشيء بالنسبة للفرنسي، وربما تشهد كسر ذلك النحس الذي يواجهه جريزمان.

فأتلتيكو مدريد لم يفرط في نجومه هذه المرة مثلما فعل في 2014 عندما ترك دييجو كوستا وفيليبي لويس واضطر لترك كورتوا.

ربما تكون تلك هي فرصة جريزمان للرد على ما تعرض له من انتقادات في الأشهر الأخيرة بقميص برشلونة.

وربما تستمر لعنة خسارة الدوري للنجم الفرنسي، لكن الأمر الوحيد المؤكد أن جريزمان عاد إلى حيث يستطيع تقديم أفضل ما لديه، وأن كل ما مر به وما سيحدث مستقبلًا سواء بالفوز بالليجا أو خسارتها من جديد لن يقلل من قيمته كبطل للعالم مع منتخب فرنسا وكأحد أبرز نجوم الجيل الحالي.

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