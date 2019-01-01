جروس يكشف سبب وجود علاء في قائمة مباراة بترو أتلتيكو

مدرب الزمالك يؤكد سعي فريقه للفوز مع احترامه للخصم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك المصري رغبة فريقه في الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي قبل لقاء الفريقين في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وشدد جروس في المؤتمر الصحفي على احترام فريقه للمنافس كونه يلعب كرة جيدة ويملك لاعبين مميزين، ولكن في الوقت ذاته أكد أن الزمالك لا يهدف إلا للفوز وتحسين موقفه في ترتيب المجموعة.

وأكد السويسري أن الدفاع بشكل جيد هو ضرورة في مباراة الغد، للحفاظ على نظافة الشباك وتسهيل مهمة الفوز.

كما أكد المدرب أن وجود المدافع محمود علاء في القائمة هو أمر طبيعي رغم إصابته، حيث أنه لم يتم تحديد موقفه بشكل نهائي بعد.

يذكر أن الزمالك يملك نقطة واحدة من أول جولتين، بعد الخسارة أمام جورماهيا الكيني 4-2 والتعادل مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لمثله.