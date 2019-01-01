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الدوري المصري الممتاز

جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

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الزمالك
المتصدر يخوض جولة جديدة بحثاً عن اللقب..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن الزمالك قائمته لمواجهة إنبي في مباراته المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

عماد السيد - محمود جنش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - محمود حمدي "الونش" - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز "زيزو" - محمود حسن - يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا" - أيمن حفني - محمد إبراهيم - أحمد مدبولي - عمر السعيد - حميد أحداد - خالد بوطيب

 

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ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي يسبقه بـ3 مباريات، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي المتساوي معه في عدد المباريات.

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