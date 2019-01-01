جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

المتصدر يخوض جولة جديدة بحثاً عن اللقب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الزمالك قائمته لمواجهة إنبي في مباراته المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

عماد السيد - محمود جنش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - محمود حمدي "الونش" - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز "زيزو" - محمود حسن - يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا" - أيمن حفني - محمد إبراهيم - أحمد مدبولي - عمر السعيد - حميد أحداد - خالد بوطيب

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي يسبقه بـ3 مباريات، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي المتساوي معه في عدد المباريات.