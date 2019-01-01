جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

خالد بوطيب يقود هجوم الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، خالد بوطيب، إبراهيم حسن.

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يشهد غياب هداف الفريق محمود علاء وعودة إبراهيم حسن ⭕️ pic.twitter.com/FQqebXzr4t — جول مصر (@goaleg) February 20, 2019

وعلى مقاعد البدلاء: "عماد السيد، محمد عبد السلام، محمود عبد العزيز، أحمد زيزو، أيمن حفني، عمر السعيد، حميد أحداد".

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته، للبقاء متصدرًا لترتيب فرق الدوري الممتاز، حيث يتصدر الجدول برصيد 51 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 25 نقطة.