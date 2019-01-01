جروس يسعى لإقامة معسكر في "أبو ظبي" خلال فترة التوقف

الأهلي يسعى للاستفادة من فترة التوقف

يسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة السعودي، لإقامة معسكر تدريبي خلال الشهر الجاري خارج السعودية.

الأهلي يسعى للحفاظ على أداءه بعد العودة لتقديم مستوى مميز خلال المباريات الأخيرة، عقب عودة السويسري للولاية الثالثة مع الراقي.

وكان جروس قد تولى تدريب الراقي بعد تراجع النتائج خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن المدرب السويسري يسعى لإقامة معسكر في الإمارات.

ومن المقرر أن يقام المعسكر في أبو ظبي، في الفترة مابين لقاء النجوم الجمعة المقبلة في كأس الملك، وأيضًا لقاء الدوري أمام ضمك يوم 19.

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وكان جروس قد اكتفى خلال فترتي التوقف الحالية والسابقة، بالمران العادي ورفض إقامة أي معسكر خارجي وخاض لقاءً وديًا فقط في ملعب الفريق.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 20 نقطة بعد مرور 10 جولات حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 2 وتلقى هزيمتين.