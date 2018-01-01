جروس يبدأ الاستعداد لمواجهة اتحاد طنجة

الزمالك يواجه اتحاد طنجة المغربي في الكونفدرالية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

بدأ السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، سريعًا استعدادًا لمواجهة اتحاد طنجة المغربي، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

ووقع الزمالك في مواجهة اتحاد طنجة المغربي، في دور الـ32 الثاني ببطولة الكونفدرالية، المقرر له الشهر المقبل.

وطالب جروس الجهاز المعاون تحضير بعض المباريات للنادي المغربي لدراسته جيدًا قبل المواجهتين في الشهر المقبل لتفادي أي أخطاء. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وأشارت التقارير أن اختيارات جروس للمباريات وقعت على مباراتي شبيبة الساورة الجزائري في دوري الأبطال الإفريقي.

وطلب جروس أيضًا مباراتين لاتحاد طنجة في الدوري المغربي المحلي، لدراسة كافة الجوانب للفريق قبل مواجهته للعمل على الصعود لدور المجموعات.

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وكان الزمالك قد صعد لدور الـ32 الثاني، بعد الفوز على القطن التشادي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بـ7 أهداف مقابل هدفين.