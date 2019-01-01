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الدوري المصري الممتاز

جروس: هدفنا بدء الكونفدرالية بانتصار والمنافسة تحتاج تركيز 100%

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جروس
الزمالك يسعى لتحقيق فوز في بداية مشواره الإفريقي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أنه من المهم بداية مشوار الفريق في الكونفدرالية، بتحقيق انتصارًا.

الزمالك سيحل ضيفًا على جور ماهيا الكيني، مساء يوم الأحد، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

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جروس قال خلال تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي: "يجب علينا نسيان منافسات الدوري المصري، والتركيز في المنافسات الإفريقية، وهذا ما أخبرت به لاعبي فريقي".
المدرب السويسري تابع: "يجب علينا التركيز في المسابقة من البداية إلى النهاية بنسبة 100%، لأنها مسابقة تختلف كليًا عن المسابقة المحلية".

واختتم كريستيان جروست تصريحاته قائلًا: "مواجهة جور ماهيا ستكون صعبة للغاية، ومن المهم أن نبدأ مشوارنا بانتصار، ويجب بذل كل ما لدينا في أي مباراة سواء على أرضنا أو بالخارج".

الزمالك يقع في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، والتي تضم جور ماهيا و نصر حسين داي الجزائري، وبيترو أتليتكو الأنجولي.

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