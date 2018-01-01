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جروس للاعبي الزمالك: لن أسمح بأي هزائم جديدة

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الفارس الأبيض تلقى هزيمة مفاجئة أمام القطن التشادي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

عقد السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، اليوم الثلاثاء، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي للفريق، على ملعب النادي.

الفارس البيض كان قد تلقى الهزيمة في مباراته الأخيرة أمام القطن التشادي بثنائية نظيفة، في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية، لكنه تأهل إلى الدور المقبل بفوزه في الذهاب بسباعية نظيفة.

وقال جروس للاعبين خلال الجلسة: "اغلقوا صفحة الكونفدرالية تمامًا حاليًا، علينا التركيز فقط في اللقاء المقبل أمام بتروجيت، لأنني لن أسمح بأي هزائم مرة أخرى".

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وأضاف: "هدفنا هو الفوز فقط، علينا أن نحقق نتائج طيبة في كافة المباريات بمختلف البطولات".

ويستعد الأبيض لملاقاة بتروجيت في 28 من الشهر جاري، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ18 بالدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي الفريق البترولي في المركز الـ17 بـ15 نقطة.

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