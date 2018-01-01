جروس يفكر في استبعاد طارق حامد من رحلة تشاد
عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك يفكر في استبعاد طارق حامد من رحلة تشاد.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره القطن التشادي في لقاء الإياب بدور الـ32 الأول في منافسات كأس الكونفدرالية، الأحد المقبل.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن الجهاز الفني للزمالك يفكر في استبعاد طارق حامد من رحلة تشاد لإراحته.
ويتخوف الجهاز الفني للزمالك من تعرض طارق حامد للإجهاد بسبب مشاركاته المتتالية مع الفريق في الدوري المصري الممتاز.
ونجح الزمالك في تحقيق نتيجة كاسحة على القطن التشادي في لقاء الذهاب بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت".
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ويعتبر طارق حامد من أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم السويسري جروس، في التشكيل الأساسي للزمالك في الفترة الأخيرة.
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( 🎥 : IG\psg) pic.twitter.com/54nE8PztWF — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 20, 2018