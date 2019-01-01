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جروس: المنافسة على الكونفدرالية صعبة.. ونسعى للتتويج باللقب

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جروس
مواجهة قوية بين الزمالك وجورماهيا ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن مواجهة جورماهيا الكيني، ضمن منافسات الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره جورماهيا الكيني، غدًا الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

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وقال جروس في المؤتمر الصحفي: "الفريق يسعى للتأهل عن دور المجموعات ويركز في هذه المرحلة فقط، نحتاج ١٠ نقاط للتأهل ونركز في كل مباراة وبالتأكيد نسعى للفوز في كل المباريات حتى لو ضمن الفريق التأهل".

وأضاف المدير الفني السويسري: "صعب أن نتحدث عن صعوبة المجموعة قبل مرور 3 جولات من منافسات الدور الحالي من الكونفدرالية".

وتابع جروس: "أكن كل الاحترام لجميع لاعبي المنافسين، وهم يتمتعون بالقوة البدنية وجميع اللقاءات المقبلة صعبة وتحتاج لمجهود كبير".

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ويسعى الزمالك للتتويج بالبطولة الإفريقية في الموسم الحالي بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفريق خلال المباريات الماضية من جميع المنافسات.

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