جروس يصر على الأداء الهجومي أمام القطن التشادي في لقاء الإياب

جروس يسعى لتحقيق نتيجة كبيرة في لقاء الإياب

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، رفض تغيير خطته أمام القطن التشادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي، في إياب دور الـ32 الأول بكأس الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز الأبيض بـ7 أهداف دون مقابل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن على الرغم من حسم المواجهة والتأهل بشكل كبير، بعد الفوز بنتيجة كبيرة في الذهاب ولكن المدرب يرفض تغيير طريقة اللعب. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأشارت التقارير أن السويسري قرر دخول اللقاء بطريقة هجومية كعادة الزمالك في الفترة الأخيرة بمباريات الدوري ولقاء الذهاب.

ويسعى جروس لمواصلة الانتصارات المتتالية وتحقيق فوز كبير على القطن التشادي بعد اكتساحه في الذهاب، أملًا في مواصلة مشواره الإفريقي والتتويج باللقب.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة بعد مرور 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة.