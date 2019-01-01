جروس: استفدت من أحداد ونركز على الجانب الذهني والنفسي أمام نهضة بركان

الزمالك يخوض نهائي المعترك الأفريقي لأول مرة في تاريخه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، عن ثقته في قدرة لاعبيه على حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.

الفارس الأبيض من المنتظر أن يلاقي نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، بالمغرب، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على أن يُقام لقاء الإياب في 26 من الشهر الجاري.

وقال جروس، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة ستكون قوية ومهمة، نتمناها جيدة لتليق بالفريقين، لكنها لن تكون حاسمة فهناك مباراة إياب كذلك".

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وأضاف: "استفدت من آراء المغربي حميد أحداد؛ مهاجم فريقنا، لمعرفته السابقة بنهضة بركان، وسنركز على الجانبين الذهني والنفسي، بجانب الجانب التكتيكي لتحقيق نتيجة إيجابية".

عن تخوفه من وجود عمر صلاح حارس وحيد في القائمة، علق: "الزمالك لديه مدرب حراس جيد، ويجهز الحراس على أعلى مستوى، وعمر حارس جيد ولديه عزيمة وتحد وقادر على تقديم مباراة جيدة، أنا أثق به".

واختتم بالحديث عن تطبيق تقنية الفيديو: "وجودها كان ضروريًا، هذا شيء جيد يحسب للاتحاد الأفريقي".

يذكر أن الزمالك وصل لأول مرة في تاريخه لنهائي الكونفدرالية بعدما تغلب على النجم الساحلي التونسي، بينما صعد نهضة بركان على حساب الصفاقسي التونسي.

ويعاني الأبيض من نقص في مركز حراسة المرمى، بعد إصابة عماد السيد، وإيقاف محمود عبد الرحيم "جنش"، لطرده في إياب نصف النهائي.