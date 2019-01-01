جروسو يطرد بالوتيلي من تدريبات بريشيا

سوبر ماريو يواصل مشاكله

كشفت تقارير عن حدوث مشادة في تدريبات بريشيا بين مدرب الفريق فابيو جروسو ونجم الفريق ماريو بالوتيلي في الساعات الأخيرة قبل مباراة روما.

وأثار جروسو الجدل بعدما قام بتبديل بالوتيلي في لقاء تورينو الأخير وفسر الأمر بأن اللاعب لا يقوم بمجهود كافي، في اللقاء الذي خسره برباعية نظيفة.

وقالت "سكاي" إن جروسو أبعد سوبر ماريو من التدريبات بسبب أن اللاعب لم يكن مركزاً بشكل كافي، مما أثار غضب المدير الفني.

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وأفاد التقرير أن اللاعب لن يتم استدعائه أيضاً لمباراة يوم الأحد ضد فريق العاصمة الإيطالية، الأمر الذي قد يتسبب في توتر العلاقة مع ناديه.

وذكرت الصحيفة أن بريشيا قد يضطر لبيع اللاعب في يناير المقبل ويفعل البند الذي يسمح له بالرحيل مجاناً.

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وعاد بالوتيلي هذا الصيف إلى إيطاليا من بوابة بريشيا بعد تجربة لستة أشهر مع مارسيليا، وقبلها لعب في صفوف نيس.

ويحتل بريشيا حالياً المركز الأخير بترتيب الدوري الإيطالي برصيد فقط سبع نقاط.