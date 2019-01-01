جروسو يُلمح لرحيل بالوتيلي عن بريشيا وجلطة سراي يترقب

بالوتيلي وأزمة جديدة

كشف فابيو جروسو، مدرب بريشيا، عن الأسباب وراء استبعاده لنجم الفريق ماريو بالوتيلي من التدريبات مساء الجمعة.

سوبر ماريو غادر تدريبات فريقه مبكراً بعدما طرده جروسو رغم تدخل رئيس بريشيا في محاولة لتهدئة الأجواء.

وقال جروسو في المؤتمر الصحفي لمباراة روما : "الأمر بسيط، أفضل الحديث عن المجموعة، أطلب منهم القوة في التدريب، ولكن أنتم تفضلون الحديث عن أشياء أقل أهمية".

وأتبع: "أحب الاعتماد على الجميع، وبقية الأمر يعود للاعب لمساعدة نفسه، أي قرار اتخذه يكون لمصلحة الفريق، أولاً سأتحدث مع المجموعة ثم أخبركم بقرارنا".

وختم: "كل ما قلته عن ماريو في الماضي صحيح، ولكن ما حدث في تورينو من الماضي الآن، هذا دوري يجب أن تضحي فيه وتعاني حتى تفوز".

وتوترت العلاقة بين جروسو وبالوتيلي في أعقاب سحب المدير الفني للأخير بين شوطي لقاء تورينو الذي انتهى بخسارة بريشيا برباعية نظيفة على أرضه قبل التوقف الدولي.

وذكرت آخر التقارير في إيطاليا عبر مسؤول الانتقالات في "لاجازيتا" نيكولا شيرا أن بالوتيلي يمتلك عروضاً من الدوري الأمريكي وجلطة سراي.

ويلعب بريشيا أمام روما مساء الأحد لحساب السيري آ وجولته الثالثة عشر، في محاولة لمغادرة المركز الأخير.