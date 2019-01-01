جروجيتش يؤكد تمسكه بحلم اللعب لليفربول

كلوب قرر استمراره مع هيرتابرلين لموسم آخر

كشف ماركو جورجيتش لاعب ليفربول، عن طموحه بالحصول على الفرصة مع النادي الإنجليزي الموسم القادم.

الدولي الصربي قضى الموسم الماضي معاراً لنادي هيرتابرلين الألماني، وظهر بمستويات جيدة مع الفريق.

صاحب الـ23 عاماً اتفق مع المدرب يورجن كلوب، على استمرار مع هيرتا لموسم إضافي، لكنه لم يفقد الأمل في المشاركة مع الريدز.

وقال جروجيتش في تصريحات صحفية:"كنت في ليفربول الموسم الماضي وقمت ببعض الفحوصات الطبية، كلوب تحدث معي عن خططي".

وأضاف:"عقدي مع النادي ممتد حتى 2023، ولكن الأمر واضح للجميع، استغليت 50% من فرصي مع هيرتا بسبب الإصابات".

وتابع:"كلوب اتفق معي على الاستمرار في هيرتا، ولكن في كل مرة أشاهد فيها مباريات ليفربول، بأشعر بأنني أنتمي لهذا النادي وأريد تمثيله".

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يذكر أن جروجيتش لعب 5 مباريات فقط مع ليفربول، منذ انتقاله من ريد ستار بلجراد الصربي.