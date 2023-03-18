جرس إنذار وذهب لا يصدأ .. الهلال يستعيد هيبته المحلية

الهلال انتصر وعادت هيبته المحلية، ولكن هناك أمر يجب عليه أن يحذر منه!

استعاد الهلال هيبته المحلية مرة أخرى، بعد الفوز الثاني على التوالي، بالانتصار على الاتفاق بعد الفوز الجولة الماضية أمام التعاون، والفوز في كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفتح، ولكن هناك بعض الأمور المهمة حدثت في تلك المواجهة.

الهلال عاد مرة أخرى إلى الانتصارات المتتالية، بعد سلسلة من تذبذب النتائج، واستطاع أن ينتصر على الاتفاق، ليواصل نتائجه الطيبة محليًا، على الرغم من غياب المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض الملاحظات الفنية التي علينا التحدث عنها بعد هذا الانتصار..

الأزمة الدفاعية

خاض فريق نادي الهلال مباراته اليوم بالثنائي المتفاهم والأساسي علي البليهي وجانج هيون سو، ولكن حصل الأول على كارت أصفر، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة أمام الخليج.

سيكون الهلال مُجبرًا على الاعتماد على محمد جحفلي في مركز الدفاع، وهو اللاعب الذي لا يقدم المستويات المطلوبة رفقة الزعيم، وهي الأزمة التي بمثابة جرس إنذار.

وعلى إدارة الهلال تدعيم هذا المركز بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بلا شك.

إيجالو 70% من القوة الهجومية

أثبت النجم النيجيري أوديون إيجالو مهاجم نادي الهلال، على أنه يمثل 70% أو أكثر من القوة الهجومية للفريق الأزرق، بعد ما قدمه في مباراة الاتفاق.

غياب إيجالو عن مستواه المعهود، كفيل بتراجع مستوى الزعيم الهجومي، وعدم قدرته على تسجيل الأهداف بسهولة.

سالم الدوسري "ذهب لا يصدأ"

الكثير من الانتقادات طالت سالم الدوسري خلال الفترة الماضية، بعد تراجع مستواه، حيث طالب الكثيرين تواجده على مقاعد البدلاء، لحين استعادة مستواه.

واليوم سالم شارك كبديل أمام الاتفاق، ونجح في إجبار الجميع على التصفيق له بحرارة، بعد الهدف الرائع الذي سجله، ليؤكد على أن "الذهب لا يصدأ".