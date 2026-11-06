جرس إنذار بعد صيام ومفاجأة الأم الروحية في المدرجات.. إنبهار تركي بتأثير صلاح في مصر!

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الصحافة التركية ترصد أول سلسلة صيام تهديفي للنجم المصري وتكشف كواليس ظهور السيدة خديجة أكباش الأول في ملعب بابارا بارك، بالتزامن مع ظهور أعلام طرابزون على شرفات القاهرة.

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فرض النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي طرابزون سبور التركي، اسمه بقوة على عناوين الصحافة التركية الجمعة، وسط تباين لافت بين الأرقام الفنية التي رصدت دخوله في أول سلسلة غياب عن المساهمات التهديفية منذ وصوله إلى الملاعب التركية، وبين الحضور الجماهيري الكاسح الذي يصنعه داخل تركيا ومصر.

وجاء ذلك في أعقاب التحليلات الموسعة التي أعقبت مواجهة فرايبورج الألماني في دوري المؤتمر الأوروبي واستعدادات الفريق لملاقاة ألانيا سبور يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع كواليس إنسانية شهدتها مدرجات ملعب بابارا بارك بحضور السيدة التي تلقب في تركيا بالأم الروحية لصلاح، وحديث مسؤولي النادي عن انتشار أعلام طرابزون سبور في شوارع القاهرة.

صيام ثلاث مباريات يدق جرس الإنذار وتعليمات صارمة من رايس

دقت صحيفة تاكا جازيت التركية الجمعة جرس الإنذار حول المعدل التهديفي لمحمد صلاح قبل مواجهة ألانيا سبور، مشيرة إلى أن قائد الفراعنة، الذي سجل عشرة أهداف وصنع خمسة أخرى في خمس عشرة مباراة رسمية بقميص الفريق، فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال آخر ثلاث مباريات متتالية أمام تشايكور ريزا سبور وغازي عنتاب محليًا ثم فرايبورج أوروبيًا، في أطول فترة صيام له منذ انتقاله إلى طرابزون.

وأوضحت صحيفة جازيت أوكسيجين التركية بالتزامن أن عزلة صلاح الهجومية في الشوط الأول أمام الفريق الألماني نتجت عن فقدان لاعبي طرابزون للكرة إحدى وستين مرة في الحصة الأولى وضعف دقة الكرات العرضية التي لم تتجاوز ستة عشر بالمئة.

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ودفع هذا الوضع المدرب الألماني توماس رايس إلى إصدار توجيهات حاسمة للاعبيه مساء الجمعة نقلتها صحيفة تاكا جازيت التركية في تقريرها عن كواليس الفريق، طالبهم خلالها بطي صفحة الخسارة الأوروبية فورًا وتجنب البدايات البطيئة في أول عشرين دقيقة أمام ألانيا سبور للحفاظ على المركز الثالث في الدوري، وذلك عقب خضوع صلاح واللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية في منشآت محمد علي يلماز بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لنادي طرابزون سبور.

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مفاجأة الأم الروحية في المدرجات واعتراف طريف من مدافع فرايبورج

وعلى صعيد كواليس المدرجات، كشف موقع 61 ساعت التركي الجمعة عن حضور السيدة خديجة أكباش، البالغة من العمر خمسة وسبعين عامًا والتي شاركت محمد صلاح بطولة فيديو تقديمه الشهير وتلقبه بابنها الروحي، في مقصورة ملعب بابارا بارك لأول مرة في حياتها بعد تعافيها من وعكة صحية منعتها من تلبية دعوة سابقة.

واستقبلت مديرة البروتوكول في النادي أمل بكلميش السيدة خديجة وعائلتها عند مدخل المقصورة وسط الأمطار وأهدتها قمصان الفريق، فيما أكد التقرير أن إدارة طرابزون سبور ترتب حاليًا لعقد لقاء خاص يجمعها بمحمد صلاح وتصوير عمل مرئي جديد يجمعهما معًا فور سماح جدول المباريات المزدحم.

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وفي لقطة لافتة أخرى من المباراة ذاتها التي تصدرت نسب المشاهدة التلفزيونية في عموم تركيا يوم الخميس متفوقة على كافة البرامج والمسلسلات وفق بيانات صحيفة كوزي إكسبريس التركية، أدلى الفرنسي جوردي ماكينجو الظهير الأيسر لنادي فرايبورج والمكلف بمراقبة صلاح بتصريحات طريفة نقلها موقع 61 ساعت التركي في حواره مع اللاعب اعترف فيها قائلًا: "اللعب ضد صلاح أمر لا يصدق حقًا، فأنا شغوف للغاية بألعاب الفيديو وكنت أختاره دائمًا للعب به على جهاز البلايستيشن، والآن أواجهه وجهًا لوجه في الواقع، وهو أمر لا يستوعبه العقل ويسعدني كثيرًا."

أعلام طرابزون على شرفات القاهرة وطلب خاص من مكتشف صلاح

وفي تطور يعكس التأثير الجماهيري الواسع لصفقة النجم المصري، أعرب درويش كوز، عضو مجلس إدارة نادي طرابزون سبور وأمين الصندوق، في تصريحات أبرزتها قناة أيه سبور التركية عن دهشته البالغة بعدما شاهد أعلام نادي طرابزون سبور معلقة على شرفات المنازل أثناء سيره على الطريق الدائري في القاهرة ومطالبة الجماهير المصرية المستمرة بالحصول على قمصان الفريق، وذلك على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته بلدية طرابزون وغرفة التجارة في مقر السفارة التركية بالقاهرة وفق تغطية صحيفة كوزي إكسبريس التركية لحفل القاهرة.

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وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة كوزي إكسبريس التركية تصريحات غمري عبد الحميد السعدني، أول مدرب اكتشف صلاح في سن الثامنة، والذي طالب إدارة طرابزون سبور بتوجيه دعوة رسمية لأهالي قرية نجريج ومدربيه الأوائل لزيارة تركيا ومؤازرة صلاح من مدرجات ملعب بابارا بارك، مؤكدًا أن النجم المصري لا يزال يملك الكثير ليقدمه لقيادة الفريق نحو لقب الدوري.

لفتة خاصة في دبي مع قميص دنيزلي سبور الهابط للهواة

كما سلطت صحيفة فوتوماتش التركية الضوء على لفتة إنسانية ورياضية قام بها محمد صلاح خلال تواجده الخاطف في إمارة دبي لتصوير إعلان تجاري، بعدما استجاب لطلب المخرج والمعلن التركي أحمد كلينتشلي، المنحدر من مدينة دنيزلي، ووقّع على قمصان نادي دنيزلي سبور العريق الذي يعاني بعد هبوطه إلى دوري الهواة، إلى جانب قميص نادي يشيل تشيفريل بلدية سبور.

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وحظيت هذه المبادرة بإشادة واسعة في الأوساط الرياضية التركية كما رصدت صحيفة كوزي إكسبريس التركية، معتبرة أن قائد منتخب مصر لا يكتفي بتأثيره الفني داخل ملعب بابارا بارك الذي سجل فيه ثمانين بالمئة من أهدافه هذا الموسم بواقع ثمانية أهداف من أصل عشرة، بل يواصل كسب تعاطف جماهير مختلف الأندية التركية قبل انضمامه لمعسكر الفراعنة الأسبوع المقبل.