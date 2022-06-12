جرس إنذار لبايرن ميونخ .. لاعب ثالث يطلب الرحيل في ظرف شهر!

نادي بايرن ميونخ يعاني منذ أن بدأ روبرت ليفاندوفسكي في طلب الرحيل.

يبدو أن طلب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ قد بدأ سلسلة من الأخبار السيئة لإدارة النادي البافاري.

فكشفت تقارير صحفية ألمانية عن طلب لاعب جديد الرحيل عن صفوف الفريق، وكان ذلك هو تشوبو موتينج نجم منتخب الكاميرون.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "بيلد"، فاللاعب صاحب الـ 33 عامًا يريد الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في الصيف الجاري وأبلغ طلبه للإدارة.

اللاعب يسعى للحصول على المزيد من الدقائق وإيجاد نفسه في تحديات جديدة بالأخص في ظل رغبته في التواجد في كأس العالم بقطر 2022.

على الرغم من ذلك وبعكس موقف الإدارة من روبرت ليفاندوفسكي يبدو إنهم قرروا احترام رغبة اللاعب، ولن يقفوا أمام رحيله.

موتينج كان قد وقع على عقود لمدة عامين مع بايرن ميونخ في العام الماضي، على عكس سياسة النادي بعدم التجديد لأكثر من موسم واحد لكل من تخطى الـ 30 من عمره.

جدير بالذكر أن يوشوا كيميش كان قد خرج في تصريحات صحفية هو الآخر وألمح إلى إمكانية الرحيل عن بايرن ميونخ في الساعات الماضية.