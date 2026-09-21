لن يكون جرانيت جاكا، حاضرًا مع منتخب سويسرا خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما صرّح به لاعب وسط سندرلاند لوكالة الأنباء الألمانية "DPA"، والذي يخضع لملاحقة قضائية في سويسرا، بتهمة تزوير شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة "بليك" السويسرية، أن جاكا في ورطة؛ بعد الكشف عن حصوله على شهادة مزوّرة من طبيب في لوسيرن، تفيد بأنه تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين أنه لم يتلقّه في الواقع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت السلطات أمر الطبيب، ثم ظهر اسم جاكا خلال التحقيق الأوسع في التجارة غير القانونية بالشهادات.

من جانبه، اعترف جاكا بارتكابه تلك الواقعة، وأنه يتعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية، مضيفًا، "كان خطأً مني، كان لديّ قدر كبير من انعدام الثقة في ذلك الوقت. أنا نادم على ذلك بشدة".

وسيخضع جاكا للاستجواب في سويسرا، مع بداية أكتوبر، ولذلك فقد انسحب من مباريات بلاده الأربع المقبلة في دوري الأمم، وقد يتعرض لغرامة ضخمة، بل لا يمكن استبعاد صدور حكم بالسجن مع وقف التنفيذ.

وخلال هذه الفترة الدولية، سيخوض منتخب سويسرا، أربع مواجهات ضد مقدونيا الشمالية وإسكتلندا وسلوفينيا، ثم مقدونيا مجددًا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وقد خاض جاكا، البالغ من العمر 33 عامًا، 152 مباراة دولية مع سويسرا، وهو أيضًا قائد المنتخب الوطني. ويلعب حاليًا لصفوف سندرلاند، لكنه أمضى الجزء الأكبر من مسيرته متعاقدًا مع آرسنال.