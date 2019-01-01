جراحة ناجحة لسلمان الفرج واللاعب: سأعود أقوى

اللاعب سيغيب عن الهلال لمدة ثلاثة أسابيع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي نجاح العملية الجراحية، التي خضع لها سلمان الفرج؛ لاعب الفريق، اليوم الثلاثاء، بألمانيا.

اللاعب كان قد وصل لألمانيا أمس الإثنين، وخضع لعملية جراحة، لمعاناته من فتق في عضلات أسفل البطن.

كان الفرج قد خضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، لكنه لم يتمكن من معالجة آلامه ليقرر الجهاز الطبي للزعيم إجراء جراحة له.

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وكتب لاعب الزعيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللهم لك الحمد والشكر على نجاح عملية الفتق التي أجريتها اليوم في ألمانيا .. شكرًا لكم جميعًا على دعاءكم ودعمكم واهتمامكم، وبإذن الله أعود أقوى وأساهم مع زملائي بإسعادكم".

اللهم لك الحمد والشكر على نجاح عملية الفتق التي اجريتها اليوم في المانيا ..

شكراً لكم جميعاً على دعاءكم ودعمكم واهتمامكم وبإذن الله أعود أقوى واساهم مع زملائي بإسعادكم 🙏🏻💙💙 — سلمان الفرج (@salman_f13) May 14, 2019

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع، حتى يعود مجددًا للمشاركة بصورة طبيعية في التدريبات والمباريات.

يذكر أن الزعيم يستعد لمواجهة الشباب بعد غدٍ الخميس، في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويبتعد الهلال بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، التي يحتلها النصر، لذلك يحتاج لتعثر العالمي في مباراته أمام الباطن، حتى يحافظ على لقبه.