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جراحة الأنف تبعد أكرم توفيق عن تدريبات الأهلي 10 أيام

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أكرم توفيق يعاني من الإصابة في الأنف

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أجرى أكرم توفيق، لاعب وسط فريق الأهلي، جراحة في الأنف اليوم الأثنين، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع الفريق الأحمر.

أكرم توفيق تعرض للإصابة في الأنف، خلال مباراة الأهلي الودية أمام جمهورية شبين، الأمر الذي استلزم تدخل جراحي.

خالد محمود طبيب الأهلي أكد خلال تصريحات خاصة للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، على أن أكرم توفيق أجرى جراحة لتعديل وضع الحاجز الأنفي.

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ومن المقرر أن يخضع أكرم توفيق لبرنامج علاجي، تمهيدًا للعودة من جديد، للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي بعد 10 أيام على الأقل.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، لا يعتمد على أكرم توفيق في تشكيلته الأساسية.

وانضم أكرم توفيق للأهلي خلال صيف 2016، قادمًا من إنبي لمدة 5 سنوات.

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