جديد قضية سالا- العثور على مقاعد الطائرة المفقودة

تعرف على أحدث المستجدات فيما يتعلق باختفاء طائرة سالا

أصدرت هيئة الطيران البريطانية بيانًا اليوم، الأربعاء، بشأن طائرة اللاعب إيمليانو سالا، والتي اختفت منذ أسبوعين تقريبًا.

سالا وقّع لصفوف كارديف سيتي قادمًا من نانت وبينما كان يسافر إلى انجلترا قادمًا من فرنسا اختفت طائرته فوق بحر المانش. ويمكن متابعة أحدث التطورات من هنا

وقال بيان هيئة الطيران البريطانية: "منذ أن بدأنا رحلة البحث عن سالا يوم الثلاثاء الماضي 23 يناير بدأنا في جمع عدد من الأدلة تتعلق بالطائرة وكذلك التسجيلات الشخصية وقمنا بتحليل جميع هذه البيانات كما عملنا مع الجهات المختصة الدولية وأطلعنا عائلة اللاعب على جميع المستجدات".

وتابع: "صباح يوم الإثنين 28 يناير، وبالتعاون مع وكالة التحقيقات الفرنسية وجدنا أجزاء من حطام مقاعد الطائرة بالقرب من سرتنفيل عند شبه جزيرة كوتنين، كما وجدنا بعض الوسائد في اليوم ذاته".

وواصل: "بعد التحليل الأولى نرجح أنّ هذه المقاعد من الطائرة المختفية. ومنذ لحظة إخطارنا بالطائرة المفقودة ونحن نبحث تحت الماء عن الحطام معتمدين على تقييم تفصيلي لمسار الطيران وآخر موقع رداري لنحدد منطقة تصل إلى أربعة أميال بحرية مربعة".

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( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/Fntl6ViHVR — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

البيان أكد أنّ فريق عمليات الإنقاذ البحرية التابع لوزارة الدفاع قام بإجراء مسح تحت سطح البحر لتحديد مكان الحطام ولكن بسبب العوامل المناخية فإن البحث سوى يعود بنهاية الأسبوع ويستمر لمدة 3 أيام.

واختتم البيان بأن الجميع يقوم بكل ما لديه لأجل الوصول إلى الطائرة وإجراء عملية بحث آمنة لتحديد سبب الحادث ومعرفة مصير اللاعب.

وكان عدد من اللاعبين قدموا تبرعات لأجل استمرار عملية البحث عن سالا.