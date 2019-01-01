جدول مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020
لعب ليفربول موسماً رائعاً للغاية في 2018-2019 انتهى بتتويج زعيم الميرسيسايد بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد التغلب على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وديفوك أوريجي، لتنتهي سنوات العجاف بالنسبة للفريق والمدرب الألماني يورجن كلوب.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز كان الريدز على وشك تحقيق اللقب الغائب منذ سنوات طويلة ولكنه أضاع الصدارة بعد أن فرط في بعض النقاط السهلة، ومع ذلك حافظ على حظوظه بقوة حتى أخر مباريات الموسم واستطاع تحقيق رقم قياسي من النقاط بالنسبة لوصيف ألا وهو 96 نقطة.
على صعيد الكؤوس خرج ليفربول من الدور الثالث من مسابقتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد أمام كلا من تشيلسي وولفرهامبتون بنفس النتيجة بهدفين لهدف، بعد أن شارك في كلا المباراتين رغم صعوبتهما بالعديد من البدلاء وبالأخص مباراة الذئاب التي شهدت تواجد الهولندي صاحب الـ16 كي هوفر بعد إصابة لوفرين.
وفي هذا التقرير يقدم لكم جول تفصيلاً عن مباريات ليفربول التحضيرية لموسم 2019-2020،،وما هي مباريات بطل دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ وما هو أكثر من ذلك
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جدول مباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد 2019-2020
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|ليفربول - ترانيمر روفرز
|الثلاثاء 11 يوليو 2019 ميلادياً، 7 زي القعدة 1440 هجرياً
20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت السعودية
|برينتون بارك
|برادفورد سيتي - ليفربول
|الأحد 14 يوليو 2019 ميلادياً، 10 ذي القعدة 1440 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|فالي بارك
|
ليفربول - بروسيا دورتموند
|
الجمعة 19 يوليو 2019 ميلادياً، 15 ذي القعدة 1440 هجرياً،
2:00 بتوقيت القاهرة، 3:00 بتوقيت السعودية
|نوتر دام
|
إشبيلية - ليفربول
|
الأحد 21 يوليو 2019 ميلادياً، 17 ذي القعدة 1440 هجرياً،
00:00 بتوقيت القاهرة، 1:00 بتوقيت السعودية
|فينواي بارك
|ليفربول - سبورتينج لشبونة
|الأربعاء 24 يوليو 2019 ميلادياً، 20 ذي القعدة 1440 هجرياً،
2:00 بتوقيت القاهرة، 3:00 بتوقيت السعودية
|يانكي ستاديوم
|نابولي - ليفربول
|الجمعة 28 يوليو 2019 ميلادياً، 24 ذي القعدة 1440 هجرياً،
18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت السعودية
|موراي فيلد
|ليفربول - ليون
|الأربعاء 31 يوليو 2019 ميلادياً، 27 ذي القعدة 1440 هجرياً،
19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت السعودية
|ستاد جنيف
|ليفربول - شالكة
|السبت 6 أغسطس 2019 ميلادياً، 4 ذي الحجة 1400 هجرياً،
20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
سيبدأ ليفربول تحضيراته للموسم القادم بمواجهتين محليتين أمام كلا من ترانيمر روفرز وبرادفور سيتي، قبل أن يسافر الفريق لخوض جولته في الولايات المتحدة والتي ستشهد عدد كبير من اللقاءات القوية والتي ستجمعه ضد كل من بروسيا دورتموند الألماني، إشبيلية الإسباني وسبورتينج لشبونة البرتغالي.
بعدها سيتقابل الريدز مع نابولي في لقاء سيقام على ملعب موراي فيلد في إدنبرة بأسكتلندا وذلك يوم 28 يوليو القادم، قبل أن يختتم التحضيرات على آنفيلد كما هي العادة بمواجهة شالكة الألماني وذلك يوم السبت الموافق 6 أغسطس.
موعد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020
سيبدأ ليفربول مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 9 أغسطس المقبل، على أن تنتهي في 17 مايو من عام 2020.
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جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019:
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|ليفربول - نورويتش
|الجمعة 9 أغسطس 2019 ميلادياً، 7 ذي الحجة 1400 هجرياً،
21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|ساوثامبتون - ليفربول
|السبت 17 أغسطس 2019 ميلادياً، 15 ذي الحجة 1400 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|سانت ماري
|ليفربول - آرسنال
|السبت 24 أغسطس 2019 ميلادياً، 22 ذي الحجة 1440 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|بيرنلي - ليفربول
|السبت 31 أغسطس 2019 ميلادياً، 29 ذي الحجة 1440 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|تيرف مور
|ليفربول - نيوكاسل يونايتد
|السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، 14 محرم 1441 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|تشيلسي - ليفربول
|السبت 21 سبتمبر 2019 ميلادياً، 21 محرم 1441 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|ستامفورد بريدج
|شيفيلد يونايتد - ليفربول
|السبت 28 سبتمبر 2019 ميلادياً، 28 محرم 1441 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|برامول لين
|ليفربول - ليستر سيتي
|السبت 5 أكتوبر 2019 ميلادياً، 5 صفر 1441 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|مانشستر يونايتد - ليفربول
|السبت 19 أكتوبر 2019 ميلادياً، 19 صفر 1441 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|أولد ترافولد
|ليفربول - توتنهام
|السبت 26 أكتوبر 2019 ميلادياً، 26 محرم 1441هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|أستون فيلا - ليفربول
|السبت 2 نوفمبر 2019 ميلادياً، 4 ربيع الأول 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|فيلا بارك
|ليفربول - مانشستر سيتي
|السبت 9 نوفمبر 2019 ميلادياً، 11 ربيع الأول 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|كريستال بالاس - ليفربول
|السبت 23 نوفمبر 2019 ميلادياً، 25 ربيع الأول 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|سيلهرست بارك
|ليفربول - برايتون
|السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً، 2 ربيع الأخرة 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|ليفربول - إيفرتون
|الأربعاء 4 ديسمبر 2019 ميلادياً، 6 ربيع الأخرة 1441 هجرياً،
22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|بورنموث - ليفربول
|السبت 7 ديسمبر 2019 ميلادياً، 9 ربيع الأخرة 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|دين كورت
|ليفربول - واتفورد
|السبت 14 ديسمبر 2019 ميلادياً، 16 ربيع الأخرة 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|وست هام يونايتد - ليفربول
|السبت 21 ديسمبر 2019 ميلادياً، 23 ربيع الأخرة 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|لندن الأولمبي
|ليستر سيتي - ليفربول
|الخميس 26 ديسمبر 2019 ميلادياً، 28 ربيع الأخرة 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|كينج باور
|ليفربول - وولفرهامبتون
|السبت 28 ديسمبر 2019 ميلادياً، 1 جمادي الأولى 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|ليفربول - شيفيلد يونايتد
|الأربعاء 1 يناير 2020 ميلادياً، 5 جمادي الأولى 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|توتنهام - ليفربول
|السبت 11 يناير 2020 ميلادياً، 15 جمادي الأولى 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|ويمبلي
|ليفربول - مانشستر يونايتد
|السبت 18 يناير 2020 ميلادياً، 22 جمادي الأولى 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|وولفرهامبتون - ليفربول
|الثلاثاء 21 يناير 2020 ميلادياً، 25 جمادي الأولى 1441 هجرياً
21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت السعودية
|مولينكس
|ليفربول - ساوثامبتون
|السبت 1 فبراير 2020 ميلادياً، 5 جمادي الأخرة 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|نورويتش سيتي - ليفربول
|السبت 8 فبراير 2020 ميلادياً، 13 جمادي الأخرة 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|كارو رود
|ليفربول - وست هام يونايتد
|السبت 22 فبراير 2020 ميلادياً، 27 جمادي الأخرة 1441 هجرياً
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|واتفورد - ليفربول
|السبت 29 فبراير 2020 ميلادياً، 4 رجب 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|فيكارج رود
|ليفربول - بورنموث
|السبت 7 مارس 2020 ميلادياً، 11 رجب 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|إيفرتون - ليفربول
|السبت 14 مارس 2020 ميلادياً، 18 رجب 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|جوديسون بارك
|ليفربول - كريستال بالاس
|السبت 21 مارس 2020 ميلادياً، 25 رجب 1441 هجرياً،
17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|مانشستر سيتي - ليفربول
|السبت 4 أبريل 2020 ميلادياً، 10 شعبان 1441 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|الاتحاد
|ليفربول - أستون فيلا
|السبت 11 أبريل 2020 ميلادياً، 17 شعبان 1441 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|برايتون - ليفربول
|السبت 18 أبريل 2020 ميلادياً، 24 شعبان 1441 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|فالمر
|ليفربول - بيرنلي
|السبت 25 أبريل 2020 ميلادياً، 1 رمضان 1441 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|آنفيلد
|آرسنال - ليفربول
|
السبت 2 مايو 2020 ميلادياً، 8 رمضان 1441 هجرياً،
|الإمارات
|ليفربول - تشيلسي
|
السبت 9 مايو 2020 ميلادياً، 15 رمضان 1441 هجرياً،
|آنفيلد
|نيوكاسل يونايتد - ليفربول
|الأحد 17 مايو 2020، 23 رمضان 1441 هجرياً،
16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية
|سانت جيمس بارك