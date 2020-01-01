جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري الإسباني والألماني وغيرهم من البطولات..

ينتظر عشاق كرة القدم مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والتي ستتميز بتنوعها سواءً في الوطن العربي أو أوروبا.

البداية ستكون في أوروبا، عندما يعود الدوري الألماني من جديد بقمة بين بوروسيا مونشنجلادباخ وشالكه، قبل أن ننتقل إلى الدوري الإسباني حيث يلتقي خيتافي بليجانيس.

تستكمل اليوم مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، وسيواجه النصر نظيره العدالة ويسعى للحاق بركب المتأهلين إلى نصف النهائي.

وفي بطولة كأس المحترفين الإماراتي، يلتقي شباب الأهلي مع النصر في قمة كبيرة من قمم البطولة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2020، الموافق 22 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 يناير "17-1-2020":

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - العدالة 17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الدوري الألماني المباراة الموعد القناة الناقلة شالكه - بوروسيا مونشنجلادباخ 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5

كأس ولي العهد - النهائي المباراة الموعد السد - الدحيل 18:30 بتوقيت قطر، 16:30 بتوقيت المصر beIN SPORTS HD

الدوري والكأس