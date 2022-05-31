جدول مباريات ومجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تعرف على جدول مباريات منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والمقرر لها في ساحل العاج، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

المنتخب الجزائري هو أحد أقوى المنتخبات الإفريقية في الوقت الحالي، وتاريخيًا يمتلك تاريخ طويل جعله أحد أعرق المنتخبات في القارة السمراء .

سُحبت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار في أبريل الماضي بجنوب إفريقيا، وقد قُسمت المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للنهائيات.

ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2021 من الدور الأول، بعد أن تذيل المجموعة الخامسة التي تواجد بها ساحل العاج وغينيا الاستوائية وسيراليون، وسيسعى بالتأكيد ليس فقط للوصول للنسخة القادمة، بل والعودة بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

مجموعة الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

يشارك المنتخب الجزائري في التصفيات بالمجموعة السادسة، برفقة كل من أوغندا والنيجر وتنزانيا.

الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 أوغندا 0 0 0 0 0 0 0 0 النيجر 0 0 0 0 0 0 0 0 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

كما يمكن لزوار موقع جول متابعة أهم مباريات الجزائر من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2023