جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 27 .. والقنوات الناقلة

يستعد منتخب البحرين لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

ويدخل المنتخب البحريني البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، في محاولة لمصالحة جماهيره بعد الإخفاق في التأهل نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما أثار حالة من خيبة الأمل لدى أنصاره.

ويأمل منتخب البحرين في استعادة أفضل أوقاته خصوصًا أنه البطل المتوج بنسختين في البطولة (2019 و2022).

ونقدم في السطور التالية جدول مباريات منتخب البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27" وترتيب مجموعته والقنوات الناقلة.

ما نظام بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27؟

تُقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" بمشاركة 8 منتخبات، جرى توزيعها على 4 مستويات وفقًا للائحة المنظمة للبطولة، على أن يتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل منهما 4 منتخبات، وتُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل منتخب 3 مباريات أمام منافسيه في المجموعة.

وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضًا منتخبات العراق وعُمان والكويت، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة، نظرًا للتقارب الكبير في المستوى والخبرة بين منتخباتها.

أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن، في مجموعة لا تخلو من الندية والطموح، مع سعي جميع المنتخبات لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي ستحدد هوية بطل النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 27؟

تبث بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، السعودية الرياضية.

جدول مباريات منتخب البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 27

يخوض منتخب البحرين 3 مباريات في دور المجموعات أمام قطر يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، والإمارات يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، واليمن يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات قطر - البحرين الخميس 24 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية البحرين - الإمارات الأحد 27 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية البحرين - اليمن الأربعاء 30 سبتمبر 2026

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية

ترتيب مجموعة منتخب البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 27

أسفرت القرعة عن وقوع منتخب البحرين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات وقطر واليمن، في مجموعة تُعد من أقوى مجموعات البطولة المنتظرة.