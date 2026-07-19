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tunisia Getty Images
أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2027

كأس أمم إفريقيا
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
تونس
تونس

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

يطمح منتخب تونس لاستعادة سمعته في الكرة الأفريقية مرة أخرى، وذلك عندما يخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

ويعتبر منتخب تونس، من المنتخبات التي توجت بالبطولة الأفريقية (2004).. وأوقعت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منتخب تونس في المجموعة الثامنة مع منتخبات أوغندا وليبيا وبوتسوانا.

ونستعرض لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات وترتيب مجموعة منتخب تونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027:


ترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2027


يشارك المنتخب التونسي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوغندا وليبيا وبوتسوانا.

المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1أوغندا00000000
2تونس00000000
3ليبيا00000000
4بوتسوانا00000000


ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2027؟


تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تنقل أيضًا عبر قناة "التونسية الوطنية" عبر البث الأرضي.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

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جدول مباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2027

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
تونس - أوغندا21 سبتمبر 2026 - 6 أكتوبر 2026 لم يحدد بعد
بوتسوانا - تونس21 سبتمبر 2026 - 6 أكتوبر 2026 لم يحدد بعد
تونس - ليبيا9-17 نوفمبر 2026 لم يحدد بعد
ليبيا - تونس9-17 نوفمبر 2026 لم يحدد بعد
أوغندا - تونس22-30 مارس 2026 لم يحدد بعد
تونس - بوتسوانا22-30 مارس 2026 لم يحدد بعد
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