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MoroccoGetty Images
أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2027 .. والقنوات الناقلة

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
المغرب
المغرب

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تحت قيادة محمد وهبي، يطمح منتخب المغرب للاستمرار بقوة في ريادته للقارة السمراء، وذلك عندما يخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

ويعتبر منتخب المغرب واحدًا من أكثر المرشحين للتتويج بالبطولة، نظرًا للمردود الرائع الذي يظهر به أسود الأطلس وخصوصًا على المستوى العالمي.

ونستعرض لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات وترتيب مجموعة منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027:

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يشارك المنتخب المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجابون والنيجر وليسوتو.

المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1المغرب00000000
2الجابون00000000
3النيجر00000000
4ليسوتو00000000

ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2027؟

تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تنقل أيضًا عبر قناة "المغربية الرياضية" عبر البث الأرضي.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

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جدول مباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2027

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
المغرب - الجابون21 سبتمبر 2026 - 6 أكتوبر 2026 لم يحدد بعد
المغرب - ليسوتو21 سبتمبر 2026 - 6 أكتوبر 2026 لم يحدد بعد
النيجر - المغرب9-17 نوفمبر 2026 لم يحدد بعد
المغرب - النيجر9-17 نوفمبر 2026 لم يحدد بعد
الجابون - المغرب22-30 مارس 2026 لم يحدد بعد
المغرب - ليسوتو22-30 مارس 2026 لم يحدد بعد
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