جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تعرف على جدول مباريات منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والمقرر لها في ساحل العاج، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يعد المنتخب المغربي أحد أعرق المنتخبات في القارة السمراء، وهو من أكثر المنتخبات وصولاً لكأس العالم من قارة إفريقيا.

لكن على الصعيد القاري، لا يمتلك أسود الأطلسي العديد من الألقاب، حيث لم يحققوا إلا لقبًا واحدًا من كأس أمم إفريقيا كان في 1976.

ودع المنتخب المغربي كأس إفريقيا 2021 من ربع النهائي، وذلك على يد المنتخب المصري الذي خسر النهائي من السنغال.

سُحبت في جنوب إفريقيا، بشهر أبريل الماضي قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في ساحل العاج بتواجد 24 منتخبًا، وقد قُسمت المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للنهائيات.وفي هذا التقرير، سنتعرف على ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2023

يشارك المنتخب المغربي في التصفيات بالمجموعة 11، برفقة كل من جنوب إفريقيا وليبيريا، وقد انسحب منها منتخب زيمبابوي.

ترتيب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 ليبيريا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

كما يمكن لزوار موقع جول متابعة أهم مباريات المغرب من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2023