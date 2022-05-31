جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2023
يعد المنتخب المغربي أحد أعرق المنتخبات في القارة السمراء، وهو من أكثر المنتخبات وصولاً لكأس العالم من قارة إفريقيا.
لكن على الصعيد القاري، لا يمتلك أسود الأطلسي العديد من الألقاب، حيث لم يحققوا إلا لقبًا واحدًا من كأس أمم إفريقيا كان في 1976.
ودع المنتخب المغربي كأس إفريقيا 2021 من ربع النهائي، وذلك على يد المنتخب المصري الذي خسر النهائي من السنغال.
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ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة
ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2023
يشارك المنتخب المغربي في التصفيات بالمجموعة 11، برفقة كل من جنوب إفريقيا وليبيريا، وقد انسحب منها منتخب زيمبابوي.
ترتيب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023
الفريق
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفارق
النقاط
المغرب
0
0
0
0
0
0
0
0
جنوب إفريقيا
0
0
0
0
0
0
0
0
ليبيريا
0
0
0
0
0
0
0
0
ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا؟
لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.
كما يمكن لزوار موقع جول متابعة أهم مباريات المغرب من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.
جدول مباريات منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2023
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
المغرب - جنوب إفريقيا
الخميس 9 يونيو 2022،
-
ستاد مولاي الأمير عبد الله
ليبيريا - المغرب
الإثنين 13 يونيو 2022،
-
مركب محمد الخامس
جنوب إفريقيا - المغرب
من 20 إلى 28 مارس 2023
-
لم يتحدد
المغرب - ليبيريا
من 20 إلى 28 مارس 2023
-
لم يتحدد