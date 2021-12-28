جدول مباريات ومجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يرتبط اسم الزمالك ارتباطًا وثيقًا بدوري أبطال إفريقيا، ولم لا فهو أكثر الأندية فوزًا بالبطولة بعد غريمه التقليدي النادي الأهلي.

يمتلك نادي الزمالك في جعبته 5 ألقاب من البطولة الإفريقية على مدار تاريخه، وكانت آخر زيارة للأميرة السمراء لميت عقبة في عام 2002، ومنذ ذلك الحين غازلت أبناء الفن والهندسة في مناسبتين وكانت قريبة من العودة لخزائنهم، لكنها اختارت الطرف الثاني في المباراة النهائية.

وصل الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم قبل الماضي، وكان النهائي الحلم الذي يجمع الأهلي والزمالك للمرة الأولى في التاريخ، ورغم أن أبناء ميت عقبة كانوا الأفضل في المباراة، إلا أن المارد الأحمر خطف فوزًا ثمينًا لن ينساه الأنصار.

وفي الموسم الماضي ودع الزمالك البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، على حساب الترجي ومولودية الجزائر.

صعد الفارس الأبيض إلى دور المجموعات في الموسم الجديد 2021-2022، ليتجدد الأمل في معانقة الأميرة السمراء من جديد، لكن المهمة لن تكون سهلة بالتأكيد.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022، جدول المباريات والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2022

شارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022، بداية من الدور التمهيدي الثاني ولعب أمام توسكر الكيني ونجح في التغلب عليه بسهولة.

أوقعت قرعة دور المجموعات نادي الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تعتبر في المتناول بالنسبة للفارس الأبيض، تواجد بها الوداد المغربي، بالإضافة إلى الثنائي الأنجولي بيترو أتلتيكو، وساجرادا إسبيراناسا.

المباراة الموعد النتيجة الدور توسكر - الزمالك السبت 16 أكتوبر 2021،

14:00 مصر، 15:00 السعودية 1-0 ذهاب الدور التمهيدي الثاني الزمالك - توسكر الجمعة 22 أكتوبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 0-4 إياب الدور التمهيدي الثاني الزمالك - بيترو أتلتيكو 11، 12 فبراير 2022 - المجموعات ساجرادا إسبيراناسا - الزمالك 18، 19 فبراير 2022 - المجموعات الوداد - الزمالك 25،26 فبراير 2022 - المجموعات الزمالك - الوداد 11، 12 مارس 2022 - المجموعات بيترو أتلتيكو - الزمالك 18، 19 مارس 2022 - المجموعات الزمالك - ساجرادا إسبيراناسا 1،2 أبريل 2022 - المجموعات

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS 4.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات الزمالك في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022