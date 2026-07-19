جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2027.. والقنوات الناقلة

يطمح منتخب الجزائر لاستعادة لقب 2019 مرة أخرى، وذلك عندما يخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

ويعتبر منتخب الجزائر، من المنتخبات التي توجت بالبطولة الأفريقية أكثر من مرة (1990-2019).

وأوقعت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منتخب الجزائر في المجموعة التاسعة مع منتخبات زامبيا وتوجو وبوروندي.

ونستعرض لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات وترتيب مجموعة منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027:

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يشارك المنتخب الجزائري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زامبيا وتوجو وبوروندي.

المركز المنتخب المباريات الأهداف النقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 توجو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بوروندي 0 0 0 0 0 0 0 0

ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2027؟

تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تنقل أيضًا عبر قناة "الجزائرية" عبر البث الأرضي.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

جدول مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2027