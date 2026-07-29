جدول مباريات وترتيب الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

يسعى الهلال لرد الاعتبار عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح غريمه النصر.
وبعد موسم مُحبط 2025-2026، فشل خلاله الهلال في تحقيق لقبي الدوري أو دوري أبطال آسيا للنخبة، يطمح الزعيم في العودة للتتويج بالبطولات الكبرى.
الهلال خسر لقب دوري روشن السعودي لحساب النصر وفاز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16.
ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج الزعيم وترتيبه أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.
ما القنوات الناقلة لمباريات الهلال في روشن السعودي 2026-2027؟
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".
وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.
كيف تشاهد مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.
وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.
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ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|الهلال - الفيصلي
|الجمعة 14 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|المملكة أرينا
|2
|الفيحاء - الهلال
|الخميس 20 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|المجمعة
|3
|الهلال - الأهلي
|الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|المملكة أرينا
|4
|الخليج - الهلال
|الجمعة 28 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الأمير محمد بن فهد
|5
|الشباب - الهلال
|الجمعة 4 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|إس إتش جي أرينا
|6
|الهلال - نيوم
|الإثنين 7 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|المملكة أرينا
|7
|التعاون - الهلال
|الخميس 10 سبتمبر 2026
|نادي التعاون
|8
|الهلال - الاتحاد
|الخميس 17 سبتمبر 2026
|المملكة أرينا
|9
|الرياض - الهلال
|الجمعة 9 أكتوبر 2026
|الأمير فيصل بن فهد
|10
|الهلال - الحزم
|الخميس 15 أكتوبر 2026
|المملكة أرينا
|11
|القادسية - الهلال
|الخميس 22 أكتوبر 2026
|الأمير محمد بن فهد
|12
|الهلال - الفتح
|الخميس 29 أكتوبر 2026
|المملكة أرينا
|13
|الاتفاق - الهلال
|الخميس 5 نوفمبر 2026
|ايجو
|14
|الهلال - الدرعية
|الجمعة 20 نوفمبر 2026
|المملكة أرينا
|15
|الخلود - الهلال
|الخميس 26 نوفمبر 2026
|نادي الحزم
|16
|الهلال - أبها
|الخميس 3 ديسمبر 2026
|المملكة أرينا
|17
|النصر - الهلال
|الخميس 10 ديسمبر 2026
|الأول بارك
|18
|الفيصلي - الهلال
|الإثنين 14 ديسمبر 2026
|المجمعة
|19
|الهلال - القيحاء
|الخميس 11 فبراير 2027
|المملكة أرينا
|20
|الأهلي - الهلال
|الخميس 18 فبراير 2027
|الإنماء
|21
|الهلال - الخليج
|الخميس 25 فبراير 2027
|المملكة أرينا
|22
|الهلال - الشباب
|الخميس 11 مارس 2027
|المملكة أرينا
|23
|نيوم - الهلال
|الخميس 18 مارس 2027
|استاد الملك خالد
|24
|الهلال - التعاون
|الجمعة 2 أبريل 2027
|المملكة أرينا
|25
|الاتحاد - الهلال
|الخميس 8 أبريل 2027
|الإنماء
|26
|الهلال - الرياض
|الخميس 15 أبريل 2027
|المملكة أرينا
|27
|الحزم - الهلال
|الأحد 18 أبريل 2027
|نادي الحزم
|28
|الهلال - القادسية
|الخميس 22 أبريل 2027
|المملكة أرينا
|29
|الفتح - الهلال
|الخميس 29 أبريل 2027
|ميدان تمويل الأولى
|30
|الهلال - الاتفاق
|الخميس 6 مايو 2027
|المملكة أرينا
|31
|الدرعية - الهلال
|الأربعاء 12 مايو 2027
|الأمير فيصل بن فهد
|32
|الهلال - الخود
|الخميس 20 مايو 2027
|المملكة أرينا
|33
|أبها - الهلال
|الإثنين 24 مايو 2027
|استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
|34
|الهلال - النصر
|السبت 29 مايو 2027
|المملكة أرينا
جدول ترتيب الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027
|المركز
|الفريق
|المباريات
|الأهداف
|النقاط
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|1
|النصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الهلال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|القادسية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|الاتحاد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|التعاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الاتفاق
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|نيوم
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|الحزم
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|الفيحاء
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|الخليج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|الفتح
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الشباب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|الخلود
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|الرياض
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|أبها
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|الفيصلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|الدرعية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0