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Al-Awwal Park - Al-Nassr FansGetty Images
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جدول مباريات وترتيب النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

دوري روشن السعودي
النصر
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائجه وترتيبه...

يسعى النصر للحفاظ على ما حققه الموسم الماضي عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي حققه الماضي.

ورغم تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، إلا أن الجماهير النصراوية تريد أن تحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

النصر احتل المركز الأول في دوري روشن السعودي ومثل الأمر بالنسبة له عودة للتتويج بالألقاب التي غابت عن خزائنه منذ فترة لم يعتدها جمهور العالمي.

ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج العالمي وترتيبه أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.

ما القنوات الناقلة لمباريات النصر في روشن السعودي 2026-2027؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الفتح crest
الفتح
الفتح

وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.

كيف تشاهد مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.

وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.

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ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟


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جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1النصر - الفتحالسبت 15 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الأول بارك
2الرياض - النصرالجمعة 21 أغسطس 2026
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		 الأمير فيصل بن فهد
3الاتفاق - النصرالثلاثاء 25 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 ملعب نادي الاتفاق
4النصر - التعاونالجمعة 28 أغسطس 2026
19:05 السعودية، 20:05 الإمارات		 الأول بارك
5الاتحاد - النصرالسبت 5 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الإنماء
6النصر - أبهاالأربعاء 9 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الأول بارك
7الخليج - النصر الخميس 10 سبتمبر 2026 الأمير محمد بن فهد
8النصر - الدرعية الخميس 17 سبتمبر 2026 الأول بارك
9الأهلي - النصر الجمعة 9 أكتوبر 2026 الإنماء
10النصر - نيوم الخميس 15 أكتوبر 2026 الأول بارك
11الفيصلي - النصر الخميس 22 أكتوبر 2026 المجمعة
12النصر - الخلود الخميس 29 أكتوبر 2026 الأول بارك
13الحزم - النصر الخميس 5 نوفمبر 2026 نادي الحزم
14النصر - القادسية الجمعة 20 نوفمبر 2026 الأول بارك
15النصر - الشباب الخميس 26 نوفمبر 2026 الأول بارك
16الفيحاء - النصر الخميس 3 ديسمبر 2026 المجمعة
17النصر - الهلال الخميس 10 ديسمبر 2026 الأول بارك
18الفتح - النصر الإثنين 14 ديسمبر 2026 ميدان تمويل الأولى
19النصر - الرياض الخميس 11 فبراير 2027 الأول بارك
20النصر - الاتفاق الخميس 18 فبراير 2027 الأول بارك
21التعاون - النصر الخميس 25 فبراير 2027 نادي التعاون
22النصر - الاتحاد الخميس 11 مارس 2027 الأول بارك
23أبها - النصر الخميس 18 مارس 2027 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز
24النصر - الخليج الجمعة 2 أبريل 2027 الأول بارك
25الدرعية - النصر الخميس 8 أبريل 2027 الأمير فيصل بن فهد
26النصر - الأهلي الخميس 15 أبريل 2027 الأول بارك
27نيوم - النصر الأحد 18 أبريل 2027 استاد الملك خالد
28النصر - الفيصلي الخميس 22 أبريل 2027 الأول بارك
29الخلود - النصر الخميس 29 أبريل 2027 نادي الحزم
30النصر - الحزم الخميس 6 مايو 2027 الأول بارك
31القادسية - النصر الأربعاء 12 مايو 2027 الأمير محمد بن فهد
32الشباب - النصر الخميس 20 مايو 2027 إس إتش جي أرينا
33النصر - الفيحاء الإثنين 24 مايو 2027 الأول بارك
34الهلال - النصرالسبت 29 مايو 2027 المملكة أرينا

جدول ترتيب النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1النصر00000000
2الهلال00000000
3الأهلي00000000
4القادسية00000000
5الاتحاد00000000
6التعاون00000000
7الاتفاق00000000
8نيوم00000000
9الحزم00000000
10الفيحاء00000000
11الخليج00000000
12الفتح00000000
13الشباب00000000
14الخلود00000000
15الرياض00000000
16أبها00000000
17الفيصلي00000000
18الدرعية00000000
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