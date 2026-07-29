جدول مباريات وترتيب النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

يسعى النصر للحفاظ على ما حققه الموسم الماضي عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي حققه الماضي.
ورغم تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، إلا أن الجماهير النصراوية تريد أن تحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.
النصر احتل المركز الأول في دوري روشن السعودي ومثل الأمر بالنسبة له عودة للتتويج بالألقاب التي غابت عن خزائنه منذ فترة لم يعتدها جمهور العالمي.
ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج العالمي وترتيبه أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.
ما القنوات الناقلة لمباريات النصر في روشن السعودي 2026-2027؟
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".
وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.
كيف تشاهد مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.
وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.
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ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|النصر - الفتح
|السبت 15 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الأول بارك
|2
|الرياض - النصر
|الجمعة 21 أغسطس 2026
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|الأمير فيصل بن فهد
|3
|الاتفاق - النصر
|الثلاثاء 25 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|ملعب نادي الاتفاق
|4
|النصر - التعاون
|الجمعة 28 أغسطس 2026
19:05 السعودية، 20:05 الإمارات
|الأول بارك
|5
|الاتحاد - النصر
|السبت 5 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الإنماء
|6
|النصر - أبها
|الأربعاء 9 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الأول بارك
|7
|الخليج - النصر
|الخميس 10 سبتمبر 2026
|الأمير محمد بن فهد
|8
|النصر - الدرعية
|الخميس 17 سبتمبر 2026
|الأول بارك
|9
|الأهلي - النصر
|الجمعة 9 أكتوبر 2026
|الإنماء
|10
|النصر - نيوم
|الخميس 15 أكتوبر 2026
|الأول بارك
|11
|الفيصلي - النصر
|الخميس 22 أكتوبر 2026
|المجمعة
|12
|النصر - الخلود
|الخميس 29 أكتوبر 2026
|الأول بارك
|13
|الحزم - النصر
|الخميس 5 نوفمبر 2026
|نادي الحزم
|14
|النصر - القادسية
|الجمعة 20 نوفمبر 2026
|الأول بارك
|15
|النصر - الشباب
|الخميس 26 نوفمبر 2026
|الأول بارك
|16
|الفيحاء - النصر
|الخميس 3 ديسمبر 2026
|المجمعة
|17
|النصر - الهلال
|الخميس 10 ديسمبر 2026
|الأول بارك
|18
|الفتح - النصر
|الإثنين 14 ديسمبر 2026
|ميدان تمويل الأولى
|19
|النصر - الرياض
|الخميس 11 فبراير 2027
|الأول بارك
|20
|النصر - الاتفاق
|الخميس 18 فبراير 2027
|الأول بارك
|21
|التعاون - النصر
|الخميس 25 فبراير 2027
|نادي التعاون
|22
|النصر - الاتحاد
|الخميس 11 مارس 2027
|الأول بارك
|23
|أبها - النصر
|الخميس 18 مارس 2027
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز
|24
|النصر - الخليج
|الجمعة 2 أبريل 2027
|الأول بارك
|25
|الدرعية - النصر
|الخميس 8 أبريل 2027
|الأمير فيصل بن فهد
|26
|النصر - الأهلي
|الخميس 15 أبريل 2027
|الأول بارك
|27
|نيوم - النصر
|الأحد 18 أبريل 2027
|استاد الملك خالد
|28
|النصر - الفيصلي
|الخميس 22 أبريل 2027
|الأول بارك
|29
|الخلود - النصر
|الخميس 29 أبريل 2027
|نادي الحزم
|30
|النصر - الحزم
|الخميس 6 مايو 2027
|الأول بارك
|31
|القادسية - النصر
|الأربعاء 12 مايو 2027
|الأمير محمد بن فهد
|32
|الشباب - النصر
|الخميس 20 مايو 2027
|إس إتش جي أرينا
|33
|النصر - الفيحاء
|الإثنين 24 مايو 2027
|الأول بارك
|34
|الهلال - النصر
|السبت 29 مايو 2027
|المملكة أرينا
جدول ترتيب النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027
|المركز
|الفريق
|المباريات
|الأهداف
|النقاط
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|1
|النصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الهلال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|القادسية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|الاتحاد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|التعاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الاتفاق
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|نيوم
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|الحزم
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|الفيحاء
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|الخليج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|الفتح
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الشباب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|الخلود
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|الرياض
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|أبها
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|الفيصلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|الدرعية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0