جدول مباريات وترتيب الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

يسعى الأهلي للتعبير عن نفسه بأفضل شكل ممكم عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي فشل في التتويج به الموسم الماضي.

ورغم عدم تتويج الأهلي بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، إلا أن الجماهير الأهلاوية سعدت بتتويج الفريق للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي احتل المركز الثالث في دوري روشن السعودي الذي توج به النصر ولم يفز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما فاز باللقب الغالي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج النمور وترتيبهم أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.



ما القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في روشن السعودي 2026-2027؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".

وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.

كيف تشاهد مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.

وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.

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ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الدرعية - الأهلي الخميس 13 أغسطس 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الأمير فيصل بن فهد 2 الأهلي - أبها السبت 22 أغسطس 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الإنماء 3 الهلال - الأهلي الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات المملكة أرينا 4 الخلود - الأهلي السبت 29 أغسطس 2026

19:05 السعودية، 20:05 الإمارات نادي الحزم 5 الأهلي - الرياض الجمعة 4 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الأمير عبدالله الفيصل 6 القادسية - الأهلي الثلاثاء 8 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الأمير محمد بن فهد 7 الأهلي - الحزم الخميس 10 سبتمبر 2026 الإنماء 8 الفتح - الأهلي الخميس 17 سبتمبر 2026 ميدان تمويل الأولى 9 الأهلي - النصر الجمعة 9 أكتوبر 2026 الإنماء 10 الفيحاء - الأهلي الخميس 15 أكتوبر 2026 المجمعة 11 الأهلي - الخليج الخميس 22 أكتوبر 2026 الإنماء 12 الشباب - الأهلي الخميس 29 أكتوبر 2026 إس إتش جي أرينا 13 الأهلي - التعاون الخميس 5 نوفمبر 2026 الإنماء 14 الأهلي - الفيصلي الجمعة 20 نوفمبر 2026 الإنماء 15 الاتحاد - الأهلي الخميس 26 نوفمبر 2026 الإنماء 16 الأهلي - الاتفاق الخميس 3 ديسمبر 2026 الإنماء 17 نيوم - الأهلي الخميس 10 ديسمبر 2026 استاد الملك خالد 18 الأهلي - الدرعية الإثنين 14 ديسمبر 2026 الإنماء 19 أبها - الأهلي الخميس 11 فبراير 2027 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 20 الأهلي - الهلال الخميس 18 فبراير 2027 الإنماء 21 الأهلي - الخلود الخميس 25 فبراير 2027 الإنماء 22 الرياض - الأهلي الخميس 11 مارس 2027 الأمير فيصل بن فهد 23 الأهلي - القادسية الخميس 18 مارس 2027 الإنماء 24 الحزم - الأهلي الجمعة 2 أبريل 2027 نادي الحزم 25 الأهلي - الفتح الخميس 8 أبريل 2027 الإنماء 26 النصر - الأهلي الخميس 15 أبريل 2027 الأول بارك 27 الأهلي - الفيحاء الأحد 18 أبريل 2027 الإنماء 28 الخليج - الأهلي الخميس 22 أبريل 2027 الأمير محمد بن فهد 29 الأهلي - الشباب الخميس 29 أبريل 2027 الإنماء 30 التعاون - الأهلي الخميس 6 مايو 2027 نادي التعاون 31 الفيصلي - الأهلي الأربعاء 12 مايو 2027 المجمعة 32 الأهلي - الاتحاد الخميس 20 مايو 2027 الإنماء 33 الاتفاق - الأهلي الإثنين 24 مايو 2027 ايجو 34 الأهلي - نيوم السبت 29 مايو 2027 الإنماء

جدول ترتيب الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027