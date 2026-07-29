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جدول مباريات وترتيب الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

دوري روشن السعودي
الأهلي
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائجه وترتيبه...

يسعى الأهلي للتعبير عن نفسه بأفضل شكل ممكم عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي فشل في التتويج به الموسم الماضي.

ورغم عدم تتويج الأهلي بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، إلا أن الجماهير الأهلاوية سعدت بتتويج الفريق للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي احتل المركز الثالث في دوري روشن السعودي الذي توج به النصر ولم يفز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما فاز باللقب الغالي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج النمور وترتيبهم أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.

ما القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في روشن السعودي 2026-2027؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".

دوري روشن السعودي
الدرعية crest
الدرعية
الدرعية
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي

وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.

كيف تشاهد مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.

وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.

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ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟


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جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1الدرعية - الأهليالخميس 13 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الأمير فيصل بن فهد
2الأهلي - أبهاالسبت 22 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الإنماء
3الهلال - الأهليالثلاثاء 1 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 المملكة أرينا
4الخلود - الأهليالسبت 29 أغسطس 2026
19:05 السعودية، 20:05 الإمارات		 نادي الحزم
5الأهلي - الرياضالجمعة 4 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الأمير عبدالله الفيصل
6القادسية - الأهليالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الأمير محمد بن فهد
7الأهلي - الحزمالخميس 10 سبتمبر 2026 الإنماء
8الفتح - الأهليالخميس 17 سبتمبر 2026 ميدان تمويل الأولى
9الأهلي - النصرالجمعة 9 أكتوبر 2026 الإنماء
10الفيحاء - الأهليالخميس 15 أكتوبر 2026 المجمعة
11الأهلي - الخليجالخميس 22 أكتوبر 2026 الإنماء
12الشباب - الأهليالخميس 29 أكتوبر 2026 إس إتش جي أرينا
13الأهلي - التعاونالخميس 5 نوفمبر 2026 الإنماء
14الأهلي - الفيصليالجمعة 20 نوفمبر 2026 الإنماء
15الاتحاد - الأهليالخميس 26 نوفمبر 2026 الإنماء
16الأهلي - الاتفاقالخميس 3 ديسمبر 2026 الإنماء
17نيوم - الأهليالخميس 10 ديسمبر 2026 استاد الملك خالد
18الأهلي - الدرعيةالإثنين 14 ديسمبر 2026 الإنماء
19أبها - الأهليالخميس 11 فبراير 2027 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز
20الأهلي - الهلالالخميس 18 فبراير 2027 الإنماء
21الأهلي - الخلودالخميس 25 فبراير 2027 الإنماء
22الرياض - الأهليالخميس 11 مارس 2027 الأمير فيصل بن فهد
23الأهلي - القادسيةالخميس 18 مارس 2027 الإنماء
24الحزم - الأهليالجمعة 2 أبريل 2027 نادي الحزم
25الأهلي - الفتحالخميس 8 أبريل 2027 الإنماء
26النصر - الأهليالخميس 15 أبريل 2027 الأول بارك
27الأهلي - الفيحاءالأحد 18 أبريل 2027 الإنماء
28الخليج - الأهليالخميس 22 أبريل 2027 الأمير محمد بن فهد
29الأهلي - الشبابالخميس 29 أبريل 2027 الإنماء
30التعاون - الأهليالخميس 6 مايو 2027 نادي التعاون
31الفيصلي - الأهليالأربعاء 12 مايو 2027 المجمعة
32الأهلي - الاتحادالخميس 20 مايو 2027 الإنماء
33الاتفاق - الأهليالإثنين 24 مايو 2027 ايجو
34الأهلي - نيومالسبت 29 مايو 2027 الإنماء

جدول ترتيب الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1النصر00000000
2الهلال00000000
3الأهلي00000000
4القادسية00000000
5الاتحاد00000000
6التعاون00000000
7الاتفاق00000000
8نيوم00000000
9الحزم00000000
10الفيحاء00000000
11الخليج00000000
12الفتح00000000
13الشباب00000000
14الخلود00000000
15الرياض00000000
16أبها00000000
17الفيصلي00000000
18الدرعية00000000
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