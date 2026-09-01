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مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
بورتو ضد مانشستر سيتي
بورتو
مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي ضد أي إي ك أثينا
أي إي ك أثينا
لايبزيج ضد مانشستر سيتي
لايبزيج
مانشستر سيتي ضد نابولي
نابولي
برشلونة ضد مانشستر سيتي
برشلونة
لانس ضد مانشستر سيتي
لانس
مانشستر سيتي ضد سبورتنج لشبونة
سبورتنج لشبونة
البرتغال
إنجلترا
فرنسا
اليونان
ألمانيا
إيطاليا
إسبانيا

تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والترتيب..

يبدأ مانشستر سيتي رحلة جديدة في دوري أبطال أوروبا ورغبته في تكرار إنجاز 2023 وتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ويعد الموسم الحالي، 2026-2027، بمثابة صفحة جديدة لمانشستر سيتي بعد رحيل بيب جوارديولا عن الفريق وتولي إنزو ماريسكا منصب المدير الفني.

ويمتلك السيتزنز مواجهات صعبة في مرحلة الدوري أمام فرق مثل برشلونة وباريس سان جيرمان ونابولي.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ مانشستر سيتي رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة خارج أرضه أمام بورتو، على أن تكون الجولة الختامية أمام سبورتنج لشبونة.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
بورتو - مانشستر سيتيالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		  الدراجاو
مانشستر سيتي - باريس سان جيرمانالأربعاء 14 سبتمبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 إمارات
مانشستر سيتي - آيك أثيناالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 اتحاد
لايبزيج - مانشستر سيتيالأربعاء 4 نوفمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 ريد بول أرينا
مانشستر سيتي - نابوليالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 اتحاد
برشلونة - مانشستر سيتيالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 كامب نو
لانس - مانشستر سيتيالأربعاء 20 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		   بوليرت ديليليس
مانشستر سيتي - سبورتنج لشبونةالأربعاء 27 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 اتحاد

جدول ترتيب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1أيك أثينا00000000
2آرسنال00000000
3روما00000000
4أستون فيلا00000000
5أتلتيكو مدريد00000000
6بايرن ميونخ00000000
7بودو/ جليمت00000000
8دورتموند00000000
9كلوب بروج00000000
10كومو00000000
11برشلونة00000000
12بورتو00000000
13شاختار00000000
14فنربخشة00000000
15فاينورد00000000
16جلطة سراي00000000
17إنتر00000000
18لاسك00000000
19ليل00000000
20ليفربول00000000
21مانشستر سيتي00000000
22مانشستر يونايتد00000000
23باريس سان جيرمان00000000
24أيندهوفن00000000
25لايبزيج00000000
26لانس00000000
27ريال بيتيس00000000
28ريال مدريد00000000
29صباح00000000
30سلوفان براتيسلافا00000000
31سلافيا براج00000000
32سبورتنج لشبونة00000000
33نابولي00000000
34شتوتجارت00000000
35فايكنج00000000
36فياريال00000000
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