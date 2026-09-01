جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

يبدأ مانشستر سيتي رحلة جديدة في دوري أبطال أوروبا ورغبته في تكرار إنجاز 2023 وتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ويعد الموسم الحالي، 2026-2027، بمثابة صفحة جديدة لمانشستر سيتي بعد رحيل بيب جوارديولا عن الفريق وتولي إنزو ماريسكا منصب المدير الفني.

ويمتلك السيتزنز مواجهات صعبة في مرحلة الدوري أمام فرق مثل برشلونة وباريس سان جيرمان ونابولي.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ مانشستر سيتي رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة خارج أرضه أمام بورتو، على أن تكون الجولة الختامية أمام سبورتنج لشبونة.

المباراة الموعد النتيجة الملعب بورتو - مانشستر سيتي الثلاثاء 8 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات الدراجاو مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان الأربعاء 14 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات إمارات مانشستر سيتي - آيك أثينا الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات اتحاد لايبزيج - مانشستر سيتي الأربعاء 4 نوفمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات ريد بول أرينا مانشستر سيتي - نابولي الثلاثاء 24 نوفمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات اتحاد برشلونة - مانشستر سيتي الثلاثاء 8 ديسمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات كامب نو لانس - مانشستر سيتي الأربعاء 20 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات بوليرت ديليليس مانشستر سيتي - سبورتنج لشبونة الأربعاء 27 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات اتحاد

جدول ترتيب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2026-2027