جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات محمد صلاح طوال الموسم؟

يحظى ليفربول بشعبية كبيرة حول العالم كونه أحد أكبر الأندية الأوروبية وفي الآونة الأخيرة ارتفعت شعبيته أكثر في الشرق الأوسط بسبب تواجد النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الفريق.

قاد محمد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 1990، وفي الموسم الماضي خسر الريدز البطولة، بفارق نقطة وحيدة لصالح مانشستر سيتي.

وسيحاول ليفربول هذا الموسم، مواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه من أجل تحقيق لقب الدوري للمرة الـ 20 في تاريخه.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 فولهام - ليفربول السبت 6 أغسطس 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 2-2 كرافن كوتيج 2 ليفربول - كريستال بالاس الإثنين 15 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 آنفيلد 3 مانشستر يونايتد - ليفربول الإثنين 22 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 أولد ترافورد 4 ليفربول - بورنموث السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-9 آنفيلد 5 ليفربول - نيوكاسل يونايتد الأربعاء 31 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 آنفيلد 6 إيفرتون - ليفربول السبت 3 سبتمبر 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 0-0 جوديسون بارك 7 ليفربول - وولفرهامبتون السبت 10 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية تأجلت آنفيلد 8 تشيلسي - ليفربول الأحد 18 سبتمبر 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية تأجلت ستامفورد بريدج 9 ليفربول - برايتون السبت 1 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 3-3 آنفيلد 10 آرسنال - ليفربول الأحد 9 أكتوبر 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية إمارات 11 ليفربول - مانشستر سيتي الأحد 16 أكتوبر 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية آنفيلد 12 ليفربول - وست هام الأربعاء 19 أكتوبر 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية آنفيلد 13 نوتينجهام فورست - ليفربول السبت 22 أكتوبر 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية سيتي جراوند 14 ليفربول - ليدز يونايتد الأحد 30 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية آنفيلد 15 توتنهام - ليفربول السبت 5 نوفمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ملعب توتنهام 16 ليفربول - ساوثامبتون السبت 12 نوفمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية آنفيلد 17 أستون فيلا - ليفربول الإثنين 26 ديسمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية فيلا بارك 18 ليفربول - ليستر سيتي السبت 31 ديسمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية آنفيلد 19 برنتفورد - ليفربول الإثنين 2 يناير 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية جريفين بارك 20 برايتون - ليفربول السبت 14 يناير 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية فالمر 21 ليفربول - تشيلسي السبت 21 يناير 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية آنفيلد 22 وولفرهامبتون - ليفربول السبت 4 فبراير 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية مولينيو 23 ليفربول - إيفرتون السبت 11 فبراير 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية آنفيلد 24 نيوكاسل يونايتد - ليفربول السبت 18 فبراير 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية سانت جيمس بارك 25 كريستال بالاس - ليفربول السبت 25 فبراير 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية سيلهرست بارك 26 ليفربول - مانشستر يونايتد السبت 4 مارس 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية آنفيلد 27 بورنموث - ليفربول السبت 11 مارس 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية فيتاليتي 28 ليفربول - فولهام السبت 18 مارس 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية آنفيلد 29 مانشستر سيتي - ليفربول السبت 1 أبريل 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية اتحاد 30 ليفربول - آرسنال السبت 8 أبريل 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية آنفيلد 31 ليدز يونايتد - ليفربول السبت 15 أبريل 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية إيلاند رود 32 ليفربول - نوتينجهام فورست السبت 22 أبريل 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية آنفيلد 33 وست هام - ليفربول الثلاثاء 25 أبريل 2023،

20:30 مصر، 21:30 السعودية ستاد لندن الأولمبي 34 ليفربول - توتنهام السبت 29 أبريل 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية آنفيلد 35 ليفربول - برنتفورد السبت 6 مايو 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية آنفيلد 36 ليستر سيتي - ليفربول السبت 13 مايو 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كينج باور 37 ليفربول - أستون فيلا السبت 20 مايو 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية آنفيلد 38 ساوثامبتون - ليفربول الأحد 28 مايو 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية سانت ماري

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS premium HD 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم مباريات البريمييرليج من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022-23: