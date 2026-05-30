عمليات البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في السويد

لمشاهدة عمليات البث المحلية لمشوار السويد في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم سويدي وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات السويد على القنوات الوطنية المجانية SVT (عبر SVT Play) و TV4 (عبر TV4 Play).

من يعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في السويد؟

في السويد، تُقسَّم حقوق البث الرسمية والحصرية لكأس العالم لكرة القدم 2026 القادمة بين هيئة البث العامة الوطنية، تلفزيون سفيريجيس (SVT)، والشبكة التجارية، TV4.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

SVT & TV4: بصفتهما جهتي البث الوطنيتين، ستقوم هاتان الشبكتان بتقسيم جدول البطولة لتوفير تغطية كاملة على تلفزيون الشبكات المجاني. يمكنك متابعة أكبر مباريات المنافسة، بما في ذلك جميع مباريات السويد ونهائي كأس العالم، عبر قنواتهما الرئيسية دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع عبر الكابل القياسي أو هوائي رقمي.

📱 البث الرقمي والمجاني

SVT Play & TV4 Play: للوصول الرقمي الشامل، ستكون البطولة بأكملها متاحة للبث للمشاهدين داخل البلاد. يمكن للمشجعين مشاهدة جميع بثوث المباريات المباشرة، ومتابعة أبرز اللقطات عند الطلب، ومشاهدة تحليلات الاستوديو من الخبراء على أجهزة الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو التلفزيون الذكي مجانًا تمامًا باستخدام تطبيقات SVT Play و TV4 Play أو المواقع الرسمية.











