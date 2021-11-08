نسخة جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية من كأس الملك، أقيمت قرعتها يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 في العاصمة الرياض.

كانت النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين مثيرة، حيث شهدت العديد من المفاجآت بخروج الكبار تباعًا، ووصل للنهائي التعاون والفيصلي وفاز العنابي باللقب.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو نظام كأس الملك 2022؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

سيشارك في البطولة هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط، وسيبدأ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16.

جدول كأس الملك 2022

الدور الموعد ثمن النهائي 20 - 22 ديسمبر 2021 ربع النهائي 14 - 15 فبراير 2022 نصف النهائي 3 - 4 أبريل 2022 النهائي لم يتحدد

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مباريات كأس الملك 2022 - دور 16

المباراة الموعد الفريق المستضيف الاتفاق - النصر 20 - 22 ديسمبر 2021 النصر الهلال - الرائد 20 - 22 ديسمبر 2021 الهلال الفيصلي - الأهلي 20 - 22 ديسمبر 2021 الأهلي ضمك - الشباب 20 - 22 ديسمبر 2021 الشباب الفيحاء - أبها 20 - 22 ديسمبر 2021 الفيحاء الحزم - الباطن 20 - 22 ديسمبر 2021 الباطن التعاون - الطائي 20 - 22 ديسمبر 2021 التعاون الاتحاد - الفتح 20 - 22 ديسمبر 2021 الفتح

جدول مباريات كأس الملك 2022 - ربع النهائي

المباراة الموعد الفريق المستضيف (الاتفاق - النصر) - (الهلال - الرائد)1 14 - 15 فبراير 2022 الفائز من الاتفاق والنصر (الفيصلي - الأهلي) - (ضمك - الشباب)2 14 - 15 فبراير 2022 الفائز من الفيصلي والأهلي (الفيحاء - أبها) - (الحزم - الباطن)3 14 - 15 فبراير 2022 الفائز من الحزم والباطن (التعاون - الطائي) - (الاتحاد - الفتح)4 14 - 15 فبراير 2022 الفائز من التعاون والطائي

جدول مباريات كأس الملك 2022 - نصف النهائي

المباراة الموعد الفريق المستضيف الفائز من المباراة 1 - الفائز من المباراة 2 3 - 4 أبريل 2022 الفائز من المباراة 1 الفائز من المباراة 3 - الفائز من المباراة 4 3 - 4 أبريل 2022 الفائز من المباراة 3

موعد نهائي كأس الملك 2022

لم يتحدد موعد نهائي كأس الملك 2022، كذلك لم يتم تحديد الملعب الذي سيستضيفه.