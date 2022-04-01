جدول مباريات كأس العالم 2022 قطر، والقنوات الناقلة

تستضيف قطر في شتاء 2022، الحدث الكروي الأهم والأبرز في العالم وهو النسخة الـ 22 من كأس العالم، وسيكون الأثارة والمتعة هما عنوان المونديال كما هو متعارف عليه.

حقق المنتخب الفرنسي، اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بالنسخة الماضية من البطولة بعد فوزه على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

وبكل تأكيد ستعمل الديوك الفرنسية على الحفاظ على لقبها في النسخة الاستثنائية المنتظرة هذا العام، ولكن لن تكون فرنسا وحدها هي من تهدف إلى معانقة اللقب الغالي في ديسمبر المقبل، فهناك كوكبة من الفرق التي تستهدف هذا اللقب، الجميع يستعد بكل قوته لتحقيق الحلم والحصول على الذهب.

الكثير من المتعة والإثارة في انتظارنا من الفرق المختلفة، واستضافة كريمة وتنظيم مبهر من قطر في مونديال 2022.

والآن نتعرف معًا على جدول مباريات كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 قطر؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إيران 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الولايات المتحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق الأوروبي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المكسيك 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الفائز من الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الفائز من الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 اليابان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة: